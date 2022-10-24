https://uz.sputniknews.ru/20221024/v-shkolax-budut-prepodavat-uzbekskiy-yazyk-jestov-i-azbuku-braylya-29408530.html

В школах будут преподавать узбекский язык жестов и азбуку Брайля

В школах будут преподавать узбекский язык жестов и азбуку Брайля

В республике ежегодно будет проходить конкурс "Лучший переводчик языка жестов".

2022-10-24T15:43+0500

2022-10-24T15:43+0500

2022-10-24T15:43+0500

общество

узбекский язык

жесты

язык

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республика

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Поощрение развития языка жестов в качестве средства общения является одним из основных направлений повышения правового статуса узбекского языка. Это предусмотрено постановлением президента "О дополнительных мерах по развитию узбекского языка жестов и азбуки Брайля" от 20 октября 2022 года.С начала будущего года в общеобразовательных учреждениях, а также моноцентрах "Ишга мархамат" будут организованы специальные учебные курсы по узбекскому языку жестов и азбуке Брайля. При этом для лиц с нарушениями зрения, слуха и речи, в том числе для детей и их родителей обучение будет бесплатным, для остальных – на платной основе.Также с 1 января 2023 года телепередачи в объеме не менее 5% от недельного эфирного времени государственных каналов должны транслироваться с сурдопереводом, скрытыми субтитрами либо с "бегущей строкой".Начиная со следующего года, в сентябре в Узбекистане будет проводиться ежегодный конкурс "Лучший переводчик языка жестов". Победителей конкурса ждут награды в следующих размерах:Наряду с этим, с 2024-2025 учебного года, на должности преподавателей спецшкол для глухих и слабослышащих детей будут принимать на работу исключительно педагогические кадры, которые владеют языком жестов.Кроме этого, прием на основе государственного гранта на направления "Сурдопедагогика" и "Тифлопедагогика" в вузы на 2023-2024 учебный год увеличат на 25%.

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в школах будут преподавать узбекский язык жестов и азбуку брайля в республике ежегодно будет проходить конкурс лучший переводчик языка жестов