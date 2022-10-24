https://uz.sputniknews.ru/20221024/vladimir-norov-provel-vstrechu-s-pan-gi-munom--podrobnosti-29402263.html

Владимир Норов провел встречу с Пан Ги Муном — подробности

Владимир Норов провел встречу с Пан Ги Муном — подробности

В данное время Пан Ги Мун занимает должность председателя Ассамблеи Глобального института зеленого роста.

2022-10-24T12:26+0500

2022-10-24T12:26+0500

2022-10-24T12:26+0500

политика

владимир норов

председательство

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. В понеделник в Сеуле министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов встретился председателем Ассамблеи Глобального института зелёного роста (GGGI), бывшим Генеральным секретарём ООН Пан Ги Муном. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.Так, сейчас Норов находится в Южной Корее для участия в 15-м Форуме по сотрудничеству "Центральная Азия – Республика Корея".Известно, что в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между Узбекистаном и Глобальным институтом зелёного роста.Кроме этого, они также обсудили реализацию проекта "Зелёное восстановление для региона Приаралья для преодоления последствий кризиса Аральского моря". Пан Ги Мун, в свою очередь, отметил, что хорошо осведомлён об экологических проблемах Центральной Азии, неоднократно посещал регион Приаралья, где воочию ознакомился с катастрофическими последствиями высыхания Аральского моря.Также председатель особо отметил своевременность выдвинутой президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым масштабной инициативы "Яшил макон", а также принятых в Узбекистане Стратегии по переходу на "зелёную" экономику и Программы развития возобновляемой и водородной энергетики.

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норов встретился с пан ги муном подробности в данное время пан ги мун занимает должность председателя ассамблеи глобального института зеленого роста