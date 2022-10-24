https://uz.sputniknews.ru/20221024/yandeks-prezentoval-obrazovatelnyy-proekt-dlya-shkolnikov-uzbekistana-29431012.html
"Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах Узбекистана
"Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах Узбекистана
Что представляет собой новый проект "Яндекса" для узбекистанских старшеклассников - смотрите в нашем эксклюзивном видео Sputnik.
2022-10-24T17:05+0500
2022-10-24T17:05+0500
2022-10-24T17:48+0500
яндекс
узбекистан
видео
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. "Яндекс" представил новый образовательный проект для узбекистанских школьников на Неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, "Яндекс" совместно с министерством образования республики планирует открыть школу программирования в этом году.По его словам, изначально проект запустят в Ташкенте и Самарканде, затем всего будет четыре площадки, где будут проходить обучение более 100 детей. Пилотный запуск стартует в 2023-2024 учебном году. Обучение будет бесплатное.
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яндекс презентовал образовательный проект для школьников узбекистана что представляет собой новый проект яндекса для узбекистанских старшеклассников смотрите в нашем эксклюзивном видео sputnik
яндекс презентовал образовательный проект для школьников узбекистана что представляет собой новый проект яндекса для узбекистанских старшеклассников смотрите в нашем эксклюзивном видео sputnik
"Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах Узбекистана
17:05 24.10.2022 (обновлено: 17:48 24.10.2022)
Что представляет собой новый проект "Яндекса" для узбекистанских старшеклассников - смотрите в нашем эксклюзивном видео Sputnik.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. "Яндекс" представил новый образовательный проект для узбекистанских школьников на Неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.
Так, "Яндекс" совместно с министерством образования республики планирует открыть школу программирования в этом году.
"Это будут годичные крусы для детей 8-10 классов по изучению языка программирования Python. У нас ("Яндекс" - Sputnik) есть похожие программы в России, Казахстане и Армении", - рассказал директор по развитию образовательных проектов "Яндекс" Сергей Бражник.
По его словам, изначально проект запустят в Ташкенте и Самарканде, затем всего будет четыре площадки, где будут проходить обучение более 100 детей. Пилотный запуск стартует в 2023-2024 учебном году. Обучение будет бесплатное.