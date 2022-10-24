https://uz.sputniknews.ru/20221024/yandeks-prezentoval-obrazovatelnyy-proekt-dlya-shkolnikov-uzbekistana-29431012.html

"Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах Узбекистана

"Яндекс" запустит образовательный проект для школьников в двух городах Узбекистана

Что представляет собой новый проект "Яндекса" для узбекистанских старшеклассников - смотрите в нашем эксклюзивном видео Sputnik.

2022-10-24T17:05+0500

2022-10-24T17:05+0500

2022-10-24T17:48+0500

яндекс

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. "Яндекс" представил новый образовательный проект для узбекистанских школьников на Неделе информационно-коммуникационных технологий ICTWeek Uzbekistan 2022. Об этом сообщает корреспондент Sputnik.Так, "Яндекс" совместно с министерством образования республики планирует открыть школу программирования в этом году.По его словам, изначально проект запустят в Ташкенте и Самарканде, затем всего будет четыре площадки, где будут проходить обучение более 100 детей. Пилотный запуск стартует в 2023-2024 учебном году. Обучение будет бесплатное.

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яндекс презентовал образовательный проект для школьников узбекистана что представляет собой новый проект яндекса для узбекистанских старшеклассников смотрите в нашем эксклюзивном видео sputnik