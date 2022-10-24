https://uz.sputniknews.ru/20221024/zamglavy-mid-kr-niyazaliev-vizit-mirziyoeva-v-kyrgyzstan-ne-perenosilsya-29405058.html

Замглавы МИД КР Ниязалиев: визит Мирзиёева в Кыргызстан не переносился

Замглавы МИД КР Ниязалиев: визит Мирзиёева в Кыргызстан не переносился

В данное премя поготовка официального визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан продолжается.

2022-10-24T13:45+0500

2022-10-24T13:45+0500

2022-10-24T13:45+0500

политика

шавкат мирзиёев

кыргызстан

мид кыргызстана

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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан не переносился, заявил заместитель главы кыргызского МИД Нуран Ниязалиев.Замминистра рассказал, что подготовка продолжается, а по дипломатическим каналам согласовываются сроки. Однако точная дата приезда главы Узбекистана в Кыргызстан, по его словам, пока неизвестна. Известно, что сроки визита зависят от графика работы двух президентов.Также он отметил, что готовится ряд двусторонних соглашений, меморандумов, план действий, инвестиционные проекты, которые Кыргызстан хочет предложить Узбекистану.

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