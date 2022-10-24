https://uz.sputniknews.ru/20221024/zamglavy-mid-kr-niyazaliev-vizit-mirziyoeva-v-kyrgyzstan-ne-perenosilsya-29405058.html
Замглавы МИД КР Ниязалиев: визит Мирзиёева в Кыргызстан не переносился
Замглавы МИД КР Ниязалиев: визит Мирзиёева в Кыргызстан не переносился
В данное премя поготовка официального визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан продолжается.
2022-10-24T13:45+0500
2022-10-24T13:45+0500
2022-10-24T13:45+0500
политика
шавкат мирзиёев
кыргызстан
мид кыргызстана
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ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан не переносился, заявил заместитель главы кыргызского МИД Нуран Ниязалиев.Замминистра рассказал, что подготовка продолжается, а по дипломатическим каналам согласовываются сроки. Однако точная дата приезда главы Узбекистана в Кыргызстан, по его словам, пока неизвестна. Известно, что сроки визита зависят от графика работы двух президентов.Также он отметил, что готовится ряд двусторонних соглашений, меморандумов, план действий, инвестиционные проекты, которые Кыргызстан хочет предложить Узбекистану.
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замглавы мид кр ниязалиев биография визит мирзиёева в кыргызстан не переносился в данное премя поготовка официального визита шавката мирзиёева в кыргызстан продолжается
замглавы мид кр ниязалиев биография визит мирзиёева в кыргызстан не переносился в данное премя поготовка официального визита шавката мирзиёева в кыргызстан продолжается
Замглавы МИД КР Ниязалиев: визит Мирзиёева в Кыргызстан не переносился
В данное премя поготовка официального визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан продолжается.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан не переносился, заявил заместитель главы кыргызского МИД Нуран Ниязалиев.
Замминистра рассказал, что подготовка продолжается, а по дипломатическим каналам согласовываются сроки. Однако точная дата приезда главы Узбекистана в Кыргызстан, по его словам, пока неизвестна. Известно, что сроки визита зависят от графика работы двух президентов.
"С горячими дискуссиями по Кемпир-Абадскому водохранилищу визит Шавката Мирзиеева не связан. Он будет носить статус государственного и характер экономического. Но, скорее всего, вопросы границ будут в повестке дня", — добавил Ниязалиев.
Также он отметил, что готовится ряд двусторонних соглашений, меморандумов, план действий, инвестиционные проекты, которые Кыргызстан хочет предложить Узбекистану.