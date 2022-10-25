https://uz.sputniknews.ru/20221025/osennyaya-pogoda-prognoz-na-25-oktyabrya-29443707.html

Осенняя погода: прогноз на 25 октября

Осенняя погода: прогноз на 25 октября

По прогнозам синоптиков, в республике во вторник ожидается по-настоящему осенняя погода.

2022-10-25T11:06+0500

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ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Узбекистане 25 октября ожидается туманная и дождливая погода.Как сообщает Центр гидрометеорологии республики, дождь пройдет в Каракалпакстане и Хорезмской области днем, в Бухарской и Навоийской областях во второй половине дня, на остальной территории страны - к вечеру. Местами возможен туман.На севере и в пустынной зоне ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, в горных районах - 7-12 градусов тепла.В Ташкенте к вечеру пройдет дождь, утро будет туманным. Воздух днем прогреется до 16-18 градусов тепла.

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