https://uz.sputniknews.ru/20221025/osennyaya-pogoda-prognoz-na-25-oktyabrya-29443707.html
Осенняя погода: прогноз на 25 октября
Осенняя погода: прогноз на 25 октября
По прогнозам синоптиков, в республике во вторник ожидается по-настоящему осенняя погода.
2022-10-25T11:06+0500
2022-10-25T11:06+0500
2022-10-25T11:15+0500
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ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Узбекистане 25 октября ожидается туманная и дождливая погода.Как сообщает Центр гидрометеорологии республики, дождь пройдет в Каракалпакстане и Хорезмской области днем, в Бухарской и Навоийской областях во второй половине дня, на остальной территории страны - к вечеру. Местами возможен туман.На севере и в пустынной зоне ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, в горных районах - 7-12 градусов тепла.В Ташкенте к вечеру пройдет дождь, утро будет туманным. Воздух днем прогреется до 16-18 градусов тепла.
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погода прогноз погоды узгидромет дождь туман
погода прогноз погоды узгидромет дождь туман
Осенняя погода: прогноз на 25 октября
11:06 25.10.2022 (обновлено: 11:15 25.10.2022)
По прогнозам синоптиков, в республике во вторник ожидается по-настоящему осенняя погода.
ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. В Узбекистане 25 октября ожидается туманная и дождливая погода.
Как сообщает
Центр гидрометеорологии республики, дождь пройдет в Каракалпакстане и Хорезмской области днем, в Бухарской и Навоийской областях во второй половине дня, на остальной территории страны - к вечеру. Местами возможен туман.
На севере и в пустынной зоне ветер может усилиться до 15-20 метров в секунду, местами с пыльным поземком.
Воздух прогреется до 15-20 градусов тепла, в горных районах - 7-12 градусов тепла.
В Ташкенте к вечеру пройдет дождь, утро будет туманным. Воздух днем прогреется до 16-18 градусов тепла.