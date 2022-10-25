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Шахрам Ахадов стал призером турнира "Большого шлема" по дзюдо
Шахрам Ахадов стал призером турнира "Большого шлема" по дзюдо
Ахадов пополнил копилку сборной Узбекистана по дзюдо еще одной медалью.
2022-10-25T08:05+0500
2022-10-25T08:05+0500
спорт
узбекистан
дзюдо
медаль
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистанский атлет Шахрам Ахадов стал призером турнира "Большого шлема" по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что турнир проходил в столице ОАЭ. Так, уроженец Бухарской области Ахадов, выступавший в весовой категории до 73 кг, завоевал бронзовую медаль.В поединке узбекистанец одолел Петру Пеливана из Молдовы за 38 секунд. Другой узбекистанский дзюдоист Обидхон Нумонов, который боролся за вторую бронзовую медаль, уступил испанцу Сальвадору Рока.
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шахрам ахадов стал призером турнира большого шлема по дзюдо ахадов пополнил копилку сборной узбекистана по дзюдо еще одной медалью
шахрам ахадов стал призером турнира большого шлема по дзюдо ахадов пополнил копилку сборной узбекистана по дзюдо еще одной медалью

Шахрам Ахадов стал призером турнира "Большого шлема" по дзюдо

08:05 25.10.2022
© НОК УзбекистанаШахрам Ахадов
Шахрам Ахадов - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2022
© НОК Узбекистана
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Ахадов пополнил копилку сборной Узбекистана по дзюдо еще одной медалью.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистанский атлет Шахрам Ахадов стал призером турнира "Большого шлема" по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Известно, что турнир проходил в столице ОАЭ. Так, уроженец Бухарской области Ахадов, выступавший в весовой категории до 73 кг, завоевал бронзовую медаль.
В поединке узбекистанец одолел Петру Пеливана из Молдовы за 38 секунд. Другой узбекистанский дзюдоист Обидхон Нумонов, который боролся за вторую бронзовую медаль, уступил испанцу Сальвадору Рока.
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