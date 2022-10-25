https://uz.sputniknews.ru/20221025/shaxram-axadov-stal-prizerom-turnira-bolshogo-shlema-po-dzyudo-29438831.html

Шахрам Ахадов стал призером турнира "Большого шлема" по дзюдо

Шахрам Ахадов стал призером турнира "Большого шлема" по дзюдо

Ахадов пополнил копилку сборной Узбекистана по дзюдо еще одной медалью.

2022-10-25T08:05+0500

2022-10-25T08:05+0500

2022-10-25T08:05+0500

спорт

узбекистан

дзюдо

медаль

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Узбекистанский атлет Шахрам Ахадов стал призером турнира "Большого шлема" по дзюдо. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Известно, что турнир проходил в столице ОАЭ. Так, уроженец Бухарской области Ахадов, выступавший в весовой категории до 73 кг, завоевал бронзовую медаль.В поединке узбекистанец одолел Петру Пеливана из Молдовы за 38 секунд. Другой узбекистанский дзюдоист Обидхон Нумонов, который боролся за вторую бронзовую медаль, уступил испанцу Сальвадору Рока.

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Sputnik Узбекистан

шахрам ахадов стал призером турнира большого шлема по дзюдо ахадов пополнил копилку сборной узбекистана по дзюдо еще одной медалью