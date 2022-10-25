https://uz.sputniknews.ru/20221025/v-namangane-proydet-mejdunarodnyy-turnir-po-txekvondo-29438977.html
В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо
В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо
Соревнования будут проходить с 25 по 30 октября.
2022-10-25T10:09+0500
2022-10-25T10:09+0500
2022-10-25T10:09+0500
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наманган
таэквондо
турнир
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо Namangan open. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, данные старты проводятся уже в третий раз. Они состоятся с 25 по 30 октября в спортивном комплексе "Пахлавон".Помимо представителей Узбекистана, в них примут участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана. Согласно регламенту состязаний, лучших определят среди юниоров, молодежи и взрослых.Известно, что целью соревнований является дальнейшая популяризация тхэквондо и отбор талантливой молодежи из отдаленных регионов республики.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в намангане пройдёт международный турнир по таэквондо соревнования будут проходить с 25 по 30 октября
в намангане пройдёт международный турнир по таэквондо соревнования будут проходить с 25 по 30 октября
В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо
Соревнования состоятся с 25 по 30 октября.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik.
В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо Namangan open. Об этом сообщает
пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, данные старты проводятся уже в третий раз. Они состоятся с 25 по 30 октября в спортивном комплексе "Пахлавон".
Помимо представителей Узбекистана, в них примут участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана. Согласно регламенту состязаний, лучших определят среди юниоров, молодежи и взрослых.
Известно, что целью соревнований является дальнейшая популяризация тхэквондо и отбор талантливой молодежи из отдаленных регионов республики.