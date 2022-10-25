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В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо
В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо
Соревнования будут проходить с 25 по 30 октября.
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2022-10-25T10:09+0500
спорт
наманган
таэквондо
турнир
соревнования
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо Namangan open. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, данные старты проводятся уже в третий раз. Они состоятся с 25 по 30 октября в спортивном комплексе "Пахлавон".Помимо представителей Узбекистана, в них примут участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана. Согласно регламенту состязаний, лучших определят среди юниоров, молодежи и взрослых.Известно, что целью соревнований является дальнейшая популяризация тхэквондо и отбор талантливой молодежи из отдаленных регионов республики.
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в намангане пройдёт международный турнир по таэквондо соревнования будут проходить с 25 по 30 октября
в намангане пройдёт международный турнир по таэквондо соревнования будут проходить с 25 по 30 октября

В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо

10:09 25.10.2022
© AFP 2022 / CHAIDEER MAHYUDDINУзбекистанец Никита Рафалович (слева), архивное фото
Узбекистанец Никита Рафалович (слева), архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.10.2022
© AFP 2022 / CHAIDEER MAHYUDDIN
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Соревнования состоятся с 25 по 30 октября.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо Namangan open. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.
Так, данные старты проводятся уже в третий раз. Они состоятся с 25 по 30 октября в спортивном комплексе "Пахлавон".
Помимо представителей Узбекистана, в них примут участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана. Согласно регламенту состязаний, лучших определят среди юниоров, молодежи и взрослых.
Известно, что целью соревнований является дальнейшая популяризация тхэквондо и отбор талантливой молодежи из отдаленных регионов республики.
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