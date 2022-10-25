https://uz.sputniknews.ru/20221025/v-namangane-proydet-mejdunarodnyy-turnir-po-txekvondo-29438977.html

В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо

В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо

Соревнования будут проходить с 25 по 30 октября.

2022-10-25T10:09+0500

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спорт

наманган

таэквондо

турнир

соревнования

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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В Намангане пройдет Международный турнир по тхэквондо Namangan open. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета республики.Так, данные старты проводятся уже в третий раз. Они состоятся с 25 по 30 октября в спортивном комплексе "Пахлавон".Помимо представителей Узбекистана, в них примут участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Пакистана. Согласно регламенту состязаний, лучших определят среди юниоров, молодежи и взрослых.Известно, что целью соревнований является дальнейшая популяризация тхэквондо и отбор талантливой молодежи из отдаленных регионов республики.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

в намангане пройдёт международный турнир по таэквондо соревнования будут проходить с 25 по 30 октября