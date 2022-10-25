https://uz.sputniknews.ru/20221025/yandex-go-budet-dostupen-v-nukuse-karshi-i-urgenche-29438639.html
Yandex Go будет доступен в Нукусе, Карши и Ургенче
Yandex Go будет доступен в Нукусе, Карши и Ургенче
В данное время сервис доступен уже в восьми городах Узбекистана.
2022-10-25T09:07+0500
2022-10-25T09:07+0500
2022-10-25T09:07+0500
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ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В ближайшие месяцы приложением Yandex Go смогут воспользоваться жители Нукуса, Карши и Ургенча. Об этом сообщил директор по развитию Yandex Taxi в СНГ Кирилл Свинцов.Также, по его словам, Yandex Taxi помогает партнерам следить за качеством услуг с помощью системы рейтингов и дистанционным контролем качества состояния автомобилей и уже ведет переговоры с компаниями, чтобы запустить свою программу дополнительного бесплатного страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране.Известно, что онлайн-сервис заказа поездок Yandex Go был запущен в 2018 году и уже доступен в восьми городах республики, а также намерен активно развиваться в новых.
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yandex go будет доступен в нукусе карши и ургенче в данное время сервис доступен уже в восьми городах узбекистана
yandex go будет доступен в нукусе карши и ургенче в данное время сервис доступен уже в восьми городах узбекистана
Yandex Go будет доступен в Нукусе, Карши и Ургенче
В данное время сервис доступен уже в восьми городах Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. В ближайшие месяцы приложением Yandex Go смогут воспользоваться жители Нукуса, Карши и Ургенча. Об этом сообщил директор по развитию Yandex Taxi в СНГ Кирилл Свинцов.
"Мы продолжаем запускать доступный и удобный способ передвижения в новых городах. В ближайшие месяцы нашим приложением смогут воспользоваться жители Нукуса, Карши и Ургенча. Сервис будет и дальше инвестировать в безопасность. Например, в водительском приложении включена биометрия, а на заказах работает автоматизированная системы контроля скорости", — рассказал он.
Также, по его словам, Yandex Taxi помогает партнерам следить за качеством услуг с помощью системы рейтингов и дистанционным контролем качества состояния автомобилей и уже ведет переговоры с компаниями, чтобы запустить свою программу дополнительного бесплатного страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в стране.
Известно, что онлайн-сервис заказа поездок Yandex Go был запущен в 2018 году и уже доступен в восьми городах республики, а также намерен активно развиваться в новых.