https://uz.sputniknews.ru/20221026/prezident-oboznachil-pyat-napravleniy-razvitiya-kashkadari-29475009.html

Президент обозначил пять направлений развития Кашкадарьи

Президент обозначил пять направлений развития Кашкадарьи

Под председательством Шавката Мирзиёева прошло видеоселекторное совещание по мерам социально-экономического развития Кашкадарьинской области.

2022-10-26T14:05+0500

2022-10-26T14:05+0500

2022-10-26T14:05+0500

общество

шавкат мирзиёев

совещание

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел видеоселекторное совещание по мерам социально-экономического развития Кашкадарьинской области, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе совещания глава государства обозначил пять основных направлений развития области. В первую очередь – это развитие предпринимательства и сферы услуг. В следующем году в этой сфере планируют создать 207 тыс. новых рабочих мест.В частности, планируют развивать придорожный сервис вдоль трассы Шахрисабз-Китаб и туристическую инфраструктуру в Шахрисабзском и Китабском районах.Еще одним важным направлением должна стать промышленность. В этой сфере можно реализовать 960 проектов и трудоустроить 20 тысяч человек. В частности, Через промышленную кооперацию необходимо реализовать 65 проектов локализации в химической, нефтегазовой, энергетической отраслях.Третье направление – сельское хозяйство. Как отметили участники совещания, за счет улучшения водоснабжения на 18 тысячах гектаров земли можно вырастить продукцию на дополнительно 90 миллиардов сумов, внедрения водосберегающих технологий на 66 тысячах гектаров - сэкономить 300 миллионов кубометров воды, сокращения посевных площадей под хлопчатник и зерно на 10 тысячах гектаров - обеспечить занятость 32 тысяч семей.Четвертое направление – социальная сфера. Президент поручил довести в следующем году уровень централизованного питьевого водоснабжения в Кашкадарье до 60%, отремонтировать 6 тыс. километров внутренних дорог и мостов.И последнее направление – это строительство детских садов, поликлиник и жилых домов.На развитие всех этих отраслей из республиканского бюджета выделят дополнительные средства.

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шавкат мирзиёев совещание кашкадарьинская область