https://uz.sputniknews.ru/20221026/v-tashkente-proydet-fotovystavka-posvyaschennaya-sharafu-rashidovu-29462394.html
В Ташкенте пройдет фотовыставка, посвященная Шарафу Рашидову
В Ташкенте пройдет фотовыставка, посвященная Шарафу Рашидову
На экспозиции представят фото из жизни и заграничных поездок известного политика.
2022-10-26T09:07+0500
2022-10-26T09:07+0500
2022-10-26T09:07+0500
культура
шараф рашидов
фотовыставка
ташкент
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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В Ташкентском доме фотографии пройдет фотовыставка "Шараф Рашидов – политик и дипломат".На экспозиции, приуроченной к 105-летнему юбилею бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР, представят уникальные и малоизвестные фотографии из зарубежных поездок Шарафа Рашидова за период с 1950 по 1983 годы.Известные ученые, политологи и писатели расскажут о жизни и работе Рашидова.Шараф Рашидович Рашидов – советский партийный деятель, занимал пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР с 1959 по 1983 годы. В 1962-м руководил советской делегацией на переговорах по урегулированию Карибского кризиса, с 1970 года был членом Президиума Верховного Совета СССР.Читайте также: Новые технологии и контакты: как проходит неделя IT в Самарканде – видео
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MIA „Rosiya Segodnya“
шараф рашидов фотовыставка ташкент
шараф рашидов фотовыставка ташкент
В Ташкенте пройдет фотовыставка, посвященная Шарафу Рашидову
На экспозиции представят фото из жизни и заграничных поездок известного политика.
ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В Ташкентском доме фотографии пройдет фотовыставка "Шараф Рашидов – политик и дипломат".
На экспозиции, приуроченной к 105-летнему юбилею бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР, представят уникальные и малоизвестные фотографии из зарубежных поездок Шарафа Рашидова за период с 1950 по 1983 годы.
Известные ученые, политологи и писатели расскажут о жизни и работе Рашидова.
Шараф Рашидович Рашидов – советский партийный деятель, занимал пост первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Узбекской ССР с 1959 по 1983 годы. В 1962-м руководил советской делегацией на переговорах по урегулированию Карибского кризиса, с 1970 года был членом Президиума Верховного Совета СССР.