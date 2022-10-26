https://uz.sputniknews.ru/20221026/v-uzbekistane-uchredili-znak-otlichnik-vysshego-obrazovaniya-29471211.html

В Узбекистане учредили знак "Отличник высшего образования"

В Узбекистане учредили знак "Отличник высшего образования"

Вместе с нагрудным знаком награждаемые получат единовременное денежное вознаграждение в размере четырехкратной базовой расчетной величины.

2022-10-26T12:44+0500

2022-10-26T12:44+0500

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общество

награда

образование

нагрудный знак

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ТАШКЕНТ, 26 окт – Sputnik. В Узбекистане учредили нагрудные знаки "Отличник высшего образования" и "Отличник среднего специального и профессионального образования". Соответствующее постановление подписало правительство, сообщила информационная служба Министерства высшего и среднего специального образования.Нагрудный знак будут вручать сотрудникам, самоотверженно работающим в сфере высшего, среднего специального и профессионального образования и вносящим достойный вклад в развитие сферы.Награждение будет проходить ежегодно 1 октября в канун Дня учителей и наставников.Нагрудный знак могут получить также иностранные граждане и лица без гражданства.Вместе с нагрудным знаком награждаемые получат единовременное денежное вознаграждение в размере четырехкратной базовой расчетной величины (1 млн.200 тысяч сумов).

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