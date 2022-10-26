https://uz.sputniknews.ru/20221026/vavilov-rasskazal-pochemu-byvshego-lidera-knr-uveli-pryamo-so-sezda-29495686.html

Вавилов рассказал, почему бывшего лидера КНР увели прямо со съезда

Вавилов рассказал, почему бывшего лидера КНР увели прямо со съезда

По итогам XX съезда Компартии от Китая можно ждать только два варианта развития отношений с Россией, сказал в интервью Sputnik китаевед Николай Вавилов.

2022-10-26T21:30+0500

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видео

китай

россия

мнение эксперта

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После триумфальной победы Си Цзиньпина по итогам ХХ съезда от Китая можно ждать всего два варианта развития отношений с Россией. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.Какие пути российско-китайских отношений сейчас открыты для государств и по какому из этих вариантов может пойти КНР? Кто из китайских политиков ожидаемо попал в Политбюро? Какие неожиданные решения по составу ПК Политбюро преподнесли итоги съезда? Как Китай теперь будет действовать в отношениях с США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.

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