https://uz.sputniknews.ru/20221026/vavilov-rasskazal-pochemu-byvshego-lidera-knr-uveli-pryamo-so-sezda-29495686.html
Вавилов рассказал, почему бывшего лидера КНР увели прямо со съезда
Вавилов рассказал, почему бывшего лидера КНР увели прямо со съезда
По итогам XX съезда Компартии от Китая можно ждать только два варианта развития отношений с Россией, сказал в интервью Sputnik китаевед Николай Вавилов.
2022-10-26T21:30+0500
2022-10-26T21:30+0500
2022-10-26T21:30+0500
видео
китай
россия
мнение эксперта
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После триумфальной победы Си Цзиньпина по итогам ХХ съезда от Китая можно ждать всего два варианта развития отношений с Россией. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.Какие пути российско-китайских отношений сейчас открыты для государств и по какому из этих вариантов может пойти КНР? Кто из китайских политиков ожидаемо попал в Политбюро? Какие неожиданные решения по составу ПК Политбюро преподнесли итоги съезда? Как Китай теперь будет действовать в отношениях с США? Обо всем этом смотрите в нашем видео.
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видео вавилов китаист китай россия съезд взаимоотношения
видео вавилов китаист китай россия съезд взаимоотношения
Вавилов рассказал, почему бывшего лидера КНР увели прямо со съезда
По итогам XX съезда Компартии от Китая можно ждать только два варианта развития отношений с Россией, сказал в интервью Sputnik китаевед Николай Вавилов.
После триумфальной победы Си Цзиньпина по итогам ХХ съезда от Китая можно ждать всего два варианта развития отношений с Россией. Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал китаевед-публицист, автор многочисленных книг о Китае Николай Вавилов.
"В России два варианта действия этой группы. Она будет просто пророссийской, как была при Си Цзиньпине. В целом – это очень быстрое развитие отношений. И второй вариант – что эта группа будет еще более пророссийской. Максимально пророссийской, максимально антиамериканской, и она пойдет на беспрецедентную конфронтацию с США", - считает эксперт.
Какие пути российско-китайских отношений сейчас открыты для государств и по какому из этих вариантов может пойти КНР? Кто из китайских политиков ожидаемо попал в Политбюро? Какие неожиданные решения по составу ПК Политбюро преподнесли итоги съезда? Как Китай теперь будет действовать в отношениях с США? Обо всем этом смотрите в нашем видео
.