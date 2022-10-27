Плавучий остров развлечений: гигантский круизный лайнер Icon of the Seas - фото

Аквапарк с экстремальными горками на круизном лайнере поражает воображение.
Аквапарк с экстремальными горками на круизном лайнере поражает воображение.
В Центральном парке на лайнере высажены тысячи живых растений. Здесь можно отужинать, слушая живую музыку.
В Центральном парке на лайнере высажены тысячи живых растений. Здесь можно отужинать, слушая живую музыку.
Лайнер Icon of the Seas - первый в своем роде плавучий остров развлечений в мире.
Лайнер Icon of the Seas - первый в своем роде плавучий остров развлечений в мире.
Роскошные каюты с панорамными окнами.
Днем зал под прозрачным куполом позволяет наслаждаться морскими видами, а с наступлением темноты превращается в ультра-модный ночной клуб. и аква-театр.
Днем зал под прозрачным куполом позволяет наслаждаться морскими видами, а с наступлением темноты превращается в ультра-модный ночной клуб. и аква-театр.
Двухуровневый лофт с двумя спальнями, общей зоной и панорамным балконом.
Двухуровневый лофт с двумя спальнями, общей зоной и панорамным балконом.
Площадь двухуровневого лофта - 2000 квадратных метров.
На самом большом в мире круизном лайнере Icon of the Seas каждый может выбрать себе развлечение по душе.
На самом большом в мире круизном лайнере Icon of the Seas каждый может выбрать себе развлечение по душе.
Веревочная тропа на головокружительной высоте - особый вид развлечений для любителей экстрима.
Веревочная тропа на головокружительной высоте - особый вид развлечений для любителей экстрима.
На верхней палубе лайнера расположено несколько бассейнов, включая первый бассейн-бар.
На верхней палубе лайнера расположено несколько бассейнов, включая первый бассейн-бар.
Есть на корабле и укромное место, стилизованное под тихий прибрежный клуб, где можно насладиться тишиной и покоем.
Есть на корабле и укромное место, стилизованное под тихий прибрежный клуб, где можно насладиться тишиной и покоем.
Для молодых семей с детьми на лайнере отвели отдельную секцию с детскими площадками и игровыми зонами.
Для молодых семей с детьми на лайнере отвели отдельную секцию с детскими площадками и игровыми зонами.
Огромный каток на борту океанского лайнера.
Первый морской бассейн-бар.
Лайнер Icon of the Seas стал самым большим и роскошным лайнером в мире.
Лайнер Icon of the Seas стал самым большим и роскошным лайнером в мире.