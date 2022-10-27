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Плавучий остров развлечений: гигантский круизный лайнер Icon of the Seas - фото
Плавучий остров развлечений: гигантский круизный лайнер Icon of the Seas - фото
На самом большом круизном лайнере в мире Icon of the Seas компании Royal Caribbean есть все, что нужно для отдыха экстра-класса: от бассейнов и детского парка развлечений до ультрамодного ночного клуба.
2022-10-27T22:00+0500
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фото
круиз
самый большой лайнер
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самый большой лайнер в мире развлечения экстремальные бассейн аквапарк детские площадки каток
самый большой лайнер в мире развлечения экстремальные бассейн аквапарк детские площадки каток

Плавучий остров развлечений: гигантский круизный лайнер Icon of the Seas - фото

22:00 27.10.2022
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НовостиTelegram
На самом большом круизном лайнере в мире Icon of the Seas компании Royal Caribbean есть все, что нужно для отдыха экстра-класса: от бассейнов и детского парка развлечений до ультрамодного ночного клуба.
© Foto : Royal Caribbean International

Аквапарк с экстремальными горками на круизном лайнере поражает воображение.

Аквапарк с экстремальными горками на круизном лайнере поражает воображение. - Sputnik Узбекистан
1/15
© Foto : Royal Caribbean International

Аквапарк с экстремальными горками на круизном лайнере поражает воображение.

© Foto : Royal Caribbean International

В Центральном парке на лайнере высажены тысячи живых растений. Здесь можно отужинать, слушая живую музыку.

В Центральном парке на лайнере высажены тысячи живых растений. Здесь можно отужинать, слушая живую музыку. - Sputnik Узбекистан
2/15
© Foto : Royal Caribbean International

В Центральном парке на лайнере высажены тысячи живых растений. Здесь можно отужинать, слушая живую музыку.

© Foto : Royal Caribbean International

Лайнер Icon of the Seas - первый в своем роде плавучий остров развлечений в мире.

Лайнер Icon of the Seas - первый в своем роде плавучий остров развлечений в мире. - Sputnik Узбекистан
3/15
© Foto : Royal Caribbean International

Лайнер Icon of the Seas - первый в своем роде плавучий остров развлечений в мире.

© Foto : Royal Caribbean International

Роскошные каюты с панорамными окнами.

Роскошные каюты с панорамными окнами. - Sputnik Узбекистан
4/15
© Foto : Royal Caribbean International

Роскошные каюты с панорамными окнами.

© Foto : Royal Caribbean International

Днем зал под прозрачным куполом позволяет наслаждаться морскими видами, а с наступлением темноты превращается в ультра-модный ночной клуб. и аква-театр.

Днем зал под прозрачным куполом позволяет наслаждаться морскими видами, а с наступлением темноты превращается в ультра-модный ночной клуб. и аква-театр. - Sputnik Узбекистан
5/15
© Foto : Royal Caribbean International

Днем зал под прозрачным куполом позволяет наслаждаться морскими видами, а с наступлением темноты превращается в ультра-модный ночной клуб. и аква-театр.

© Foto : Royal Caribbean International

Двухуровневый лофт с двумя спальнями, общей зоной и панорамным балконом.

Двухуровневый лофт с двумя спальнями, общей зоной и панорамным балконом. - Sputnik Узбекистан
6/15
© Foto : Royal Caribbean International

Двухуровневый лофт с двумя спальнями, общей зоной и панорамным балконом.

© Foto : Royal Caribbean International

Площадь двухуровневого лофта - 2000 квадратных метров.

Площадь двухуровневого лофта - 2000 квадратных метров. - Sputnik Узбекистан
7/15
© Foto : Royal Caribbean International

Площадь двухуровневого лофта - 2000 квадратных метров.

© Foto : Royal Caribbean International

На самом большом в мире круизном лайнере Icon of the Seas каждый может выбрать себе развлечение по душе.

На самом большом в мире круизном лайнере Icon of the Seas каждый может выбрать себе развлечение по душе. - Sputnik Узбекистан
8/15
© Foto : Royal Caribbean International

На самом большом в мире круизном лайнере Icon of the Seas каждый может выбрать себе развлечение по душе.

© Foto : Royal Caribbean International

Веревочная тропа на головокружительной высоте - особый вид развлечений для любителей экстрима.

Веревочная тропа на головокружительной высоте - особый вид развлечений для любителей экстрима. - Sputnik Узбекистан
9/15
© Foto : Royal Caribbean International

Веревочная тропа на головокружительной высоте - особый вид развлечений для любителей экстрима.

© Foto : Royal Caribbean International

На верхней палубе лайнера расположено несколько бассейнов, включая первый бассейн-бар.

На верхней палубе лайнера расположено несколько бассейнов, включая первый бассейн-бар. - Sputnik Узбекистан
10/15
© Foto : Royal Caribbean International

На верхней палубе лайнера расположено несколько бассейнов, включая первый бассейн-бар.

© Foto : Royal Caribbean International

Есть на корабле и укромное место, стилизованное под тихий прибрежный клуб, где можно насладиться тишиной и покоем.

Есть на корабле и укромное место, стилизованное под тихий прибрежный клуб, где можно насладиться тишиной и покоем. - Sputnik Узбекистан
11/15
© Foto : Royal Caribbean International

Есть на корабле и укромное место, стилизованное под тихий прибрежный клуб, где можно насладиться тишиной и покоем.

© Foto : Royal Caribbean International

Для молодых семей с детьми на лайнере отвели отдельную секцию с детскими площадками и игровыми зонами.

Для молодых семей с детьми на лайнере отвели отдельную секцию с детскими площадками и игровыми зонами. - Sputnik Узбекистан
12/15
© Foto : Royal Caribbean International

Для молодых семей с детьми на лайнере отвели отдельную секцию с детскими площадками и игровыми зонами.

© Foto : Royal Caribbean International

Огромный каток на борту океанского лайнера.

Огромный каток на борту океанского лайнера. - Sputnik Узбекистан
13/15
© Foto : Royal Caribbean International

Огромный каток на борту океанского лайнера.

© Foto : Royal Caribbean International

Первый морской бассейн-бар.

Первый морской бассейн-бар. - Sputnik Узбекистан
14/15
© Foto : Royal Caribbean International

Первый морской бассейн-бар.

© Foto : Royal Caribbean International

Лайнер Icon of the Seas стал самым большим и роскошным лайнером в мире.

Лайнер Icon of the Seas стал самым большим и роскошным лайнером в мире. - Sputnik Узбекистан
15/15
© Foto : Royal Caribbean International

Лайнер Icon of the Seas стал самым большим и роскошным лайнером в мире.

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