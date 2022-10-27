Плавучий остров развлечений: гигантский круизный лайнер Icon of the Seas - фото

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На самом большом круизном лайнере в мире Icon of the Seas компании Royal Caribbean есть все, что нужно для отдыха экстра-класса: от бассейнов и детского парка развлечений до ультрамодного ночного клуба.