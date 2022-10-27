https://uz.sputniknews.ru/20221027/biznes-missiya-jenschin-eksporterov-iz-rossii-posetit-uzbekistan-29497137.html

Бизнес-миссия женщин-экспортеров из России посетит Узбекистан

Бизнес-миссия женщин-экспортеров из России посетит Узбекистан

Российские предпринимательницы заинтересованы в установлении долгосрочных бизнес-контактов с узбекистанскими коллегами.

2022-10-27T10:46+0500

2022-10-27T10:46+0500

2022-10-27T10:46+0500

экономика

узбекистан

россия

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В I квартале 2023 года Узбекистан посетит бизнес-миссия женщин-экспортеров из России. Об этом на заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.По данным Никишиной, женщины составляют около 80% работников в сфере текстильной промышленности и производства одежды, и их число продолжит расти.Регистрация на мероприятие откроется уже в начале ноября. Для того, чтобы стать участником бизнес-миссии, необходимо будет только подать соответствующую заявку через личный кабинет экспортера на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе данного мероприятия, сообщает РИА Новости.

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