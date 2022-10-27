https://uz.sputniknews.ru/20221027/loshad--jivotnoe-chuvstvitelnoe-kurbanov-rasskazal-kak-gotovitsya-k-turniram---video-29531289.html
"Лошадь – животное чувствительное": Курбанов рассказал, как готовится к турнирам - видео
"Лошадь – животное чувствительное": Курбанов рассказал, как готовится к турнирам - видео
В конкуре многое зависит от лошади и о взаимоотношениях между животным и всадником, рассказал лучший конкурист Евразии.
2022-10-27T21:30+0500
2022-10-27T21:30+0500
2022-10-27T21:30+0500
видео
спорт
конкур
лошадь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1b/29516242_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b121889c76f0ce0e966495b7d3f40213.jpg
Бекзод Курбанов – главный тренер сборной Узбекистана по конному спорту. При этом он действующий спортсмен и лучший конкурист Евразии.Как Курбанов работает с лошадьми? И каков самый главный страх конкуристов? Интервью с Бекзодом Курбановым смотрите в нашем видео.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1b/29516242_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7e4f4cf7b349ceedf9417796a8a3671e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео спорт конкур всадник лошадь взаимоотношения подготовка к выступлениям бекзод курбанов
видео спорт конкур всадник лошадь взаимоотношения подготовка к выступлениям бекзод курбанов
"Лошадь – животное чувствительное": Курбанов рассказал, как готовится к турнирам - видео
В конкуре многое зависит от лошади и о взаимоотношениях между животным и всадником, рассказал лучший конкурист Евразии.
Бекзод Курбанов – главный тренер сборной Узбекистана по конному спорту. При этом он действующий спортсмен и лучший конкурист Евразии.
"Лошадь – животное чувствительное, как и люди, - рассказывает спортсмен. - Без лошади мы никто. Мы вместе – две головы, два сердца. И должны действовать, как единое целое".
Как Курбанов работает с лошадьми? И каков самый главный страх конкуристов? Интервью с Бекзодом Курбановым смотрите в нашем видео
.