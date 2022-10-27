https://uz.sputniknews.ru/20221027/loshad--jivotnoe-chuvstvitelnoe-kurbanov-rasskazal-kak-gotovitsya-k-turniram---video-29531289.html

"Лошадь – животное чувствительное": Курбанов рассказал, как готовится к турнирам - видео

"Лошадь – животное чувствительное": Курбанов рассказал, как готовится к турнирам - видео

В конкуре многое зависит от лошади и о взаимоотношениях между животным и всадником, рассказал лучший конкурист Евразии.

2022-10-27T21:30+0500

2022-10-27T21:30+0500

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спорт

конкур

лошадь

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Бекзод Курбанов – главный тренер сборной Узбекистана по конному спорту. При этом он действующий спортсмен и лучший конкурист Евразии.Как Курбанов работает с лошадьми? И каков самый главный страх конкуристов? Интервью с Бекзодом Курбановым смотрите в нашем видео.

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