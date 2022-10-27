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Косачев: Проект "Поезд памяти" может охватить все страны СНГ, в том числе Узбекистан
Косачев: Проект "Поезд памяти" может охватить все страны СНГ, в том числе Узбекистан
Об этом на сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил Константин Косачев. 27.10.2022, Sputnik Узбекистан
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россия
проект
снг
константин косачев
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. К проекту "Поезд памяти" могут присоединиться все страны Содружества Независимых Государств. Об этом на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает корреспондент Sputnik.Расширение проекта будет проходить поэтапно, по схеме "5 - 10 – 15". В этом году в нем участвуют две страны – Россия и Беларусь. В следующем году присоединиться к проекту пригласят также Кыргызстан, Казахстан и Армению. В 2024 году в "Поезде памяти" могут принять участие все 10 стран СНГ."Поезд памяти" — это масштабный военно-патриотический проект России и Белоруссии. Старшеклассники из двух стран путешествуют по 15 городам, чья история связана с событиями Великой Отечественной. Посещают те места, где сражались их прадеды, защищая родную землю.
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проект, снг, константин косачев
проект, снг, константин косачев

Косачев: Проект "Поезд памяти" может охватить все страны СНГ, в том числе Узбекистан

12:35 27.10.2022 (обновлено: 14:45 27.10.2022)
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Об этом на сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил Константин Косачев.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. К проекту "Поезд памяти" могут присоединиться все страны Содружества Независимых Государств. Об этом на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает корреспондент Sputnik.
Расширение проекта будет проходить поэтапно, по схеме "5 - 10 – 15". В этом году в нем участвуют две страны – Россия и Беларусь. В следующем году присоединиться к проекту пригласят также Кыргызстан, Казахстан и Армению. В 2024 году в "Поезде памяти" могут принять участие все 10 стран СНГ.
"В 2025 году - к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, мы бы хотели пригласить страны, которые на тот момент были союзными – это Украина, Грузия и три страны Прибалтики. Мы бы очень хотели, чтобы он стал проектом всего Содружества", - заявил Косачев.
"Поезд памяти" — это масштабный военно-патриотический проект России и Белоруссии. Старшеклассники из двух стран путешествуют по 15 городам, чья история связана с событиями Великой Отечественной. Посещают те места, где сражались их прадеды, защищая родную землю.
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