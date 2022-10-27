https://uz.sputniknews.ru/20221027/poezd-pamyati-mojet-stat-proektom-vsego-sng-29507954.html

Косачев: Проект "Поезд памяти" может охватить все страны СНГ, в том числе Узбекистан

Косачев: Проект "Поезд памяти" может охватить все страны СНГ, в том числе Узбекистан

Об этом на сессии Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил Константин Косачев. 27.10.2022, Sputnik Узбекистан

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россия

проект

снг

константин косачев

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. К проекту "Поезд памяти" могут присоединиться все страны Содружества Независимых Государств. Об этом на сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, сообщает корреспондент Sputnik.Расширение проекта будет проходить поэтапно, по схеме "5 - 10 – 15". В этом году в нем участвуют две страны – Россия и Беларусь. В следующем году присоединиться к проекту пригласят также Кыргызстан, Казахстан и Армению. В 2024 году в "Поезде памяти" могут принять участие все 10 стран СНГ."Поезд памяти" — это масштабный военно-патриотический проект России и Белоруссии. Старшеклассники из двух стран путешествуют по 15 городам, чья история связана с событиями Великой Отечественной. Посещают те места, где сражались их прадеды, защищая родную землю.

россия

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2022

Рамиз Бахтияров

Рамиз Бахтияров

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Рамиз Бахтияров

проект, снг, константин косачев