"Россия не бросает вызов Западу, а защищает свое право на существование" - Путин
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
© Sputnik / Сергей Гунеев/
В своей речи на сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России подчеркнул, что рано или поздно западным государствам придется искать переговоры.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. У России и Запада сейчас только два пути, заявил президент России Владимир Путин. Он принял участие в пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".
"У нас сейчас только два пути. Или накапливать груз проблем, который нас раздавит, или все-таки вместе попытаться найти решение, пусть и не идеальные, но работающие, способные сделать наш мир более стабильным и более безопасным. Я всегда верил и верю в эту силу здравого смысла. Поэтому уверен, что рано или поздно Западу приедтся начать переговоры", заявил он в своей речи.
По словам российского президента, события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и привели к масштабному кризису. Западные страны пытаются навязать свою волю другим государствам, провозглашая "порядок, основанный на правилах", чтобы самим жить вообще без правил.
Между тем, Запад активно поддерживает культуру отмены, навязывая свою культуру и традиции и уничтожая самобытность других народов.
"Либерализм изменился до неузнаваемости, до абсурда, когда альтернативные точки зрения объявляются подрывными, угрозами демократии, везде видят происки Кремля, - считает президент. - Если западные элиты полагают, что смогут внедрить в сознание своих людей, своих обществ странноватые, на мой взгляд, но новомодные тенденции вроде десятков гендеров и гей-парадов, так тому и быть, пускай делают, что хотят. Но на что они точно не имеют права, так это требовать от других следовать в том же направлении".
При этом традиционные ценности — это не фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем, добавил он. Путин отметил, что их нельзя никому навязать, надо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ.
"Их отличие от так называемых "неолиберальных ценностей" в том, что в каждом случае они неповторимы, потому что вытекают из традиций конкретного общества, его культуры и исторического опыта", — сказал президент России.
Между тем, Россия не считает западные народы своими врагами, но уважает их историю и культуру.
"Россия, будучи самостоятельной, самобытной цивилизацией, никогда не считала и не считает себя врагом Запада. Американофобия, англофобия, франкофобия, германофобия –это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм, впрочем, как и любое проявление ксенофобии, - подчеркнул он. - Россия не бросает вызов странам Запада, а отстаивает свое право на существование".
По его словам Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, признал, что был организатором тех событий.
"Запад пускает в ход экономические и торговые войны, санкции, бойкоты, цветные революции, готовит и проводит разного рода перевороты. Один из них привел к трагическим последствиям на Украине в 2014 году. Поддержали же! Даже сказали, сколько денег истратили на этот переворот. Вообще охамели просто! Не стесняются ничего!" — сказал российский лидер.
На все приглашения к диалогу Запад упорно отвечает отказом, оказывая давление на Россию и создавая очаги напряженности у ее границ, подчеркнул Владимир Путин. Ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине, а без принятия в состав России республики Донбасса бы были уничтожены.
Говоря о ядерной угрозе, Владимир Путин подчеркнул, что пока существует ядерное оружие, всегда есть опасность его применения. Однако нынешняя возня вокруг ядерных угроз – это попытки Запада найти дополнительные аргументы против России.
Он отметил, что Россия не случайно обнародовала данные спецслужб о подготовке инцидента с "грязной бомбой."
"Мы даже знаем, где примерно это делается. Остатки ядерного топлива немного преобразовали. Технологии, имеющиеся на Украине, позволяют это сделать. Загрузили в "Точку-У" или куда-нибудь в другое место, подорвали это устройство, сказали, что это Россия сделала — нанесла ядерный удар. Но нам не нужного этого делать. Нам смысла нет никакого — ни политического, ни военного", — заявил Путин в ходе заседания клуба "Валдай".
В заседании клуба "Валдай" в этом году участвуют 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. В 2022-м намного шире представлены участники из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. В то же время в заседании принимают участие и представители ряда западных государств.