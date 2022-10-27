https://uz.sputniknews.ru/20221027/rossiya-ne-brosaet-vyzov-zapadu-a-zaschischaet-svoe-pravo-na-suschestvovanie---putin-29535132.html

"Россия не бросает вызов Западу, а защищает свое право на существование" - Путин

"Россия не бросает вызов Западу, а защищает свое право на существование" - Путин

В своей речи на сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России подчеркнул, что рано или поздно западным государствам придется искать переговоры.

2022-10-27T21:22+0500

2022-10-27T21:22+0500

2022-10-27T21:22+0500

россия

владимир путин

дискуссионный клуб "валдай"

запад

россия

ядерное оружие

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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. У России и Запада сейчас только два пути, заявил президент России Владимир Путин. Он принял участие в пленарной сессии XIX заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех".По словам российского президента, события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию и привели к масштабному кризису. Западные страны пытаются навязать свою волю другим государствам, провозглашая "порядок, основанный на правилах", чтобы самим жить вообще без правил.Между тем, Запад активно поддерживает культуру отмены, навязывая свою культуру и традиции и уничтожая самобытность других народов.При этом традиционные ценности — это не фиксированный свод постулатов, которых надлежит придерживаться всем, добавил он. Путин отметил, что их нельзя никому навязать, надо просто уважать, бережно относиться к тому, что выбирал веками каждый народ.Между тем, Россия не считает западные народы своими врагами, но уважает их историю и культуру.По его словам Запад, назвав сумму, потраченную на переворот на Украине в 2014 году, признал, что был организатором тех событий.На все приглашения к диалогу Запад упорно отвечает отказом, оказывая давление на Россию и создавая очаги напряженности у ее границ, подчеркнул Владимир Путин. Ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине, а без принятия в состав России республики Донбасса бы были уничтожены.Говоря о ядерной угрозе, Владимир Путин подчеркнул, что пока существует ядерное оружие, всегда есть опасность его применения. Однако нынешняя возня вокруг ядерных угроз – это попытки Запада найти дополнительные аргументы против России.Он отметил, что Россия не случайно обнародовала данные спецслужб о подготовке инцидента с "грязной бомбой."В заседании клуба "Валдай" в этом году участвуют 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из 41 страны. В 2022-м намного шире представлены участники из стран Ближнего Востока и Магриба, Азии, Латинской Америки, Африки и СНГ. В то же время в заседании принимают участие и представители ряда западных государств.

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