https://uz.sputniknews.ru/20221027/uchenye-sozdayut-kartu-drevnix-pamyatnikov-tyurkskoy-epoxi-29505121.html

Ученые создают карту древних памятников тюркской эпохи

Ученые создают карту древних памятников тюркской эпохи

Это позволит показать исторические пути расселения тюркских народов, а также сверить данные из экспедиций и имеющихся каталогов с реальным состоянием... 27.10.2022, Sputnik Узбекистан

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общество

алтай

история

археологические раскопки

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ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Карту наиболее значимых тюркских памятников, расположенных на территории Алтая, планируют создать ученые, работающие в международном проекте "Тюркский мир Большого Алтая". По их мнению, это позволит показать исторические пути расселения тюркских народов, а также сверить данные из экспедиций и имеющихся каталогов с реальным состоянием памятников. О важности проекта “Большой Алтай: тюркское наследие, Улаган-2022” для Узбекистана рассказала старший научный сотрудник Самаркандского Института археологии им. Я. Гулямова Национального центра археологии Академии наук Республики Узбекистан Айсулу Искандерова.В рамках экспедиции НОЦ “Большой Алтай” Алтайского государственного университета в августе 2022 г. в Улаганском, Онгудайском и Шебалинском районах республики были проведены мониторинг и картирование памятников тюркского периода Большого Алтая. Ученые также осуществили четыре вида фотосъемки: обычная, съемка квадрокоптером, панорамная и съемка для создания 3D моделей отдельных памятников: погребальных полей, изваяний, оградок и петроглифов тюркского времени. Это третья экспедиция проекта.На основе полученных данных ученые составляют электронный каталог и карту памятников тюркской эпохи. В дальнейшем их планируют дополнить объектами, находящимися за пределами Алтая.В археологии после проведения раскопок принято проводить реконструкцию объекта – то есть придавать ему, по мере возможности, исходный вид, объяснил участник экспедиции, доктор исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Кемеровского государственного университета, ведущий научный сотрудник НОЦ алтаистики и тюркологии “Большой Алтай” Сергей Васютин. Но на Алтае очень много нереконструированных объектов, которые были исследованы еще в 1940 – 1980-е годы прошлого века – по внешнему виду некоторых памятников даже трудно понять, проводились раскопки или нет.Изучение материальной и духовной культуры тюркских народов, по ее мнению поможет лучше сохранить традиции и уклад, даст возможность приобретения опыта по сохранению культурного наследия, и наконец, даст преимущество возрождения и укрепления традиционной социальной структуры, вопреки установленной веками имперских стран дезинтеграцией по этническому принципу.Электронный каталог и карта будут использоваться не только в научных целях, но станут основой для подготовки научных и научно-популярных материалов об истории тюрского мира. Чтобы рассказать широкому кругу людей о памятниках той эпохи, планируется издать печатный каталог с самыми значимыми памятниками.По данным, полученными учеными, к раннетюркскому периоду на территории Горного Алтая, с определенной точностью можно отнести примерно 70 объектов: погребальные оградки, курганы и петроглифы. Особый интерес вызывают предтюркские и раннетюркские памятники. Проведенные исследования позволяют понять, что в формировании тюркской общности принимали участие как пришлые группы кочевников, так и предтюркское население Горного Алтая.“Большой Алтай: тюркское наследие, Улаган-2022” — одна из трех археологических экспедиций 2022 года, которые проводятся НОЦ алтаистики и тюркологии АлтГУ с целью мониторинга и составления единой виртуальной карты тюркских памятников Большого Алтая как исторической родины всех тюркских народов.

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