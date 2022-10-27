Ученые создают карту древних памятников тюркской эпохи
© Алтайский государственный университет/Ярослав ФроловМузеефицированные оградки комплекса памятников Большой Яломан
© Алтайский государственный университет/Ярослав Фролов
Это позволит показать исторические пути расселения тюркских народов, а также сверить данные из экспедиций и имеющихся каталогов с реальным состоянием памятников.
ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Карту наиболее значимых тюркских памятников, расположенных на территории Алтая, планируют создать ученые, работающие в международном проекте "Тюркский мир Большого Алтая". По их мнению, это позволит показать исторические пути расселения тюркских народов, а также сверить данные из экспедиций и имеющихся каталогов с реальным состоянием памятников. О важности проекта “Большой Алтай: тюркское наследие, Улаган-2022” для Узбекистана рассказала старший научный сотрудник Самаркандского Института археологии им. Я. Гулямова Национального центра археологии Академии наук Республики Узбекистан Айсулу Искандерова.
© Алтайский государственный университет/Ярослав ФроловРаботы на комплексе петроглифов на горе Бичикту-Боом
Работы на комплексе петроглифов на горе Бичикту-Боом
© Алтайский государственный университет/Ярослав Фролов
В рамках экспедиции НОЦ “Большой Алтай” Алтайского государственного университета в августе 2022 г. в Улаганском, Онгудайском и Шебалинском районах республики были проведены мониторинг и картирование памятников тюркского периода Большого Алтая. Ученые также осуществили четыре вида фотосъемки: обычная, съемка квадрокоптером, панорамная и съемка для создания 3D моделей отдельных памятников: погребальных полей, изваяний, оградок и петроглифов тюркского времени. Это третья экспедиция проекта.
На основе полученных данных ученые составляют электронный каталог и карту памятников тюркской эпохи. В дальнейшем их планируют дополнить объектами, находящимися за пределами Алтая.
© Алтайский государственный университет/Ярослав ФроловБалбалы на Балыктыюле
Балбалы на Балыктыюле
© Алтайский государственный университет/Ярослав Фролов
“Для жителей Узбекистана, так и для всех народов Центральной Азии в целом, создание карты расселения тюркского народа и установление этнических корней тюркских народов должно являться одним из приоритетных задач науки. Ведущими тюркологами в качестве прародины тюрков выдвинуты более десяти регионов как Алтай, Центральная Азия, Северо-Западная Сибирь, Прибайкалье, Урало-Поволжье и т.д. Но до сих пор нет конкретного утверждения прародины тюркского мира. Я думаю, что каталог и карта будут некоей начальной базой данных для всех памятников тюркского мира, продолжением изучения объектов исторического и культурного наследия не только Алтая, но и всей Центральной Азии”, – отметила Айсулу Искандерова.
© Алтайский государственный университет/Сергей ВасютинРаннесредневековое изображение. Урочище Калбак-Таш
Раннесредневековое изображение. Урочище Калбак-Таш
© Алтайский государственный университет/Сергей Васютин
В археологии после проведения раскопок принято проводить реконструкцию объекта – то есть придавать ему, по мере возможности, исходный вид, объяснил участник экспедиции, доктор исторических наук, заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Кемеровского государственного университета, ведущий научный сотрудник НОЦ алтаистики и тюркологии “Большой Алтай” Сергей Васютин. Но на Алтае очень много нереконструированных объектов, которые были исследованы еще в 1940 – 1980-е годы прошлого века – по внешнему виду некоторых памятников даже трудно понять, проводились раскопки или нет.
“В связи с изменением окружающей среды и интенсивной хозяйственной деятельности многие недвижимые памятники культуры разрушаются и постепенно исчезают. К сожалению, в настоящее время нет экспертной информации, которая адекватно отражала бы состояние фонда памятников истории и археологии, как в количественном, так и качественном отношениях, не говоря уже о количественных данных по хронологическим группам и типам памятников”, – прокомментировала Айсулу Искандерова.
Изучение материальной и духовной культуры тюркских народов, по ее мнению поможет лучше сохранить традиции и уклад, даст возможность приобретения опыта по сохранению культурного наследия, и наконец, даст преимущество возрождения и укрепления традиционной социальной структуры, вопреки установленной веками имперских стран дезинтеграцией по этническому принципу.
© Алтайский государственный университет/Ярослав ФроловСъемка петроглифов на комплексе памятников Большой Яломан
Съемка петроглифов на комплексе памятников Большой Яломан
© Алтайский государственный университет/Ярослав Фролов
“Идея задокументировать объекты для создания электронного каталога карты древних тюркских памятников Горного Алтая возникла, исходя из целей проекта “Тюркский мир Большого Алтая” и насущной необходимости: в зависимости от района от 50 до 80% памятников Горного Алтая, если рассматривать данные учреждений по охране объектов культурного наследия, не имеет датировок и точных координат”, – уточнил руководитель экспедиции, доктор исторических наук, профессор Алтайского государственного университета Сергей Грушин.
Электронный каталог и карта будут использоваться не только в научных целях, но станут основой для подготовки научных и научно-популярных материалов об истории тюрского мира. Чтобы рассказать широкому кругу людей о памятниках той эпохи, планируется издать печатный каталог с самыми значимыми памятниками.
© Алтайский государственный университет/Сергей ВасютинОградка комплекса (курганы и оградки) Балык-Соок
Оградка комплекса (курганы и оградки) Балык-Соок
© Алтайский государственный университет/Сергей Васютин
По данным, полученными учеными, к раннетюркскому периоду на территории Горного Алтая, с определенной точностью можно отнести примерно 70 объектов: погребальные оградки, курганы и петроглифы. Особый интерес вызывают предтюркские и раннетюркские памятники. Проведенные исследования позволяют понять, что в формировании тюркской общности принимали участие как пришлые группы кочевников, так и предтюркское население Горного Алтая.
“Большой Алтай: тюркское наследие, Улаган-2022” — одна из трех археологических экспедиций 2022 года, которые проводятся НОЦ алтаистики и тюркологии АлтГУ с целью мониторинга и составления единой виртуальной карты тюркских памятников Большого Алтая как исторической родины всех тюркских народов.