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https://uz.sputniknews.ru/20221027/unikalnye-eksponaty-iz-uzbekskix-muzeev-pokajut-v-parije--foto-29495810.html
Уникальные экспонаты из узбекских музеев покажут в Париже — фото
Уникальные экспонаты из узбекских музеев покажут в Париже — фото
Во французском Институте арабского мира пройдет выставка произведений народно-прикладного искусства республики, датируемых серединой 19 – началом 20 века.
2022-10-27T08:02+0500
2022-10-27T08:02+0500
культура
выставка
париж
лувр
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ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Институте арабского мира в Париже 22 ноября откроется выставка уникальных произведений народно-прикладного искусства Узбекистана, созданных в период с середины XIX – начало XX века, сообщает корреспондент Sputnik.Во Франции международной публике впервые представят более 300 экспонатов из девяти крупнейших музеев Узбекистана, среди которых коллекции текстиля, предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, а также 24 живописные работы туркестанского и русского авангарда из Государственного музея искусств имени Савицкого, расположенного в Нукусе.Музей Савицкого называют "Лувром в пустыне". Основную часть музейной коллекции, собранной Игорем Савицким, составляют произведения мастеров авангарда. Выдающаяся и малоизученная коллекция живописи включает в себя работы таких мастеров, как Роберт Фальк, Любовь Попова, Александр Шевченко, Александр Осмёркин, Василий Чекрыгин, Климент Редько, Николай Ульянов, Алиса Порет, и интереснейших художников, работавших в Узбекистане в 1920-х – 1930-х годах — Александра Волкова, Александра Николаева (Усто-Мумин), Михаила Курзина, Виктора Уфимцева и многих других.Также 24 ноября в Париже, в Лувре откроется еще одна выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".Среди экспонатов будет представлен Катталангарский Коран VIII века — одна из важнейших рукописей исламского мира. Еще одним уникальным артефактом является статуя Будды "Гирляндоносец" (I век до н.э. – I век н.э.).Посетители смогут увидеть двенадцать миниатюр, рассказывающих об истории эпохи Бухарского Эмирата и панно VI–VII века из городища Кафыр-кала (Самарканд).Всего на выставке в Лувре будет представлено 169 экспонатов, охватывающих период почти в два тысячелетия.
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узбекистан париж экспонаты выставка лувр институт арабского мира
узбекистан париж экспонаты выставка лувр институт арабского мира

Уникальные экспонаты из узбекских музеев покажут в Париже — фото

08:02 27.10.2022
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики УзбекистанНукусская коллекция русского авангарда
Нукусская коллекция русского авангарда - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.10.2022
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
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Во французском Институте арабского мира пройдет выставка произведений народно-прикладного искусства республики, датируемых серединой XIX – началом XX века.
ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Институте арабского мира в Париже 22 ноября откроется выставка уникальных произведений народно-прикладного искусства Узбекистана, созданных в период с середины XIX – начало XX века, сообщает корреспондент Sputnik.
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики УзбекистанНукусская коллекция русского авангарда
Нукусская коллекция русского авангарда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2022
Нукусская коллекция русского авангарда
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Во Франции международной публике впервые представят более 300 экспонатов из девяти крупнейших музеев Узбекистана, среди которых коллекции текстиля, предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, а также 24 живописные работы туркестанского и русского авангарда из Государственного музея искусств имени Савицкого, расположенного в Нукусе.
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики УзбекистанНукусская коллекция русского авангарда
Нукусская коллекция русского авангарда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2022
Нукусская коллекция русского авангарда
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Музей Савицкого называют "Лувром в пустыне". Основную часть музейной коллекции, собранной Игорем Савицким, составляют произведения мастеров авангарда. Выдающаяся и малоизученная коллекция живописи включает в себя работы таких мастеров, как Роберт Фальк, Любовь Попова, Александр Шевченко, Александр Осмёркин, Василий Чекрыгин, Климент Редько, Николай Ульянов, Алиса Порет, и интереснейших художников, работавших в Узбекистане в 1920-х – 1930-х годах — Александра Волкова, Александра Николаева (Усто-Мумин), Михаила Курзина, Виктора Уфимцева и многих других.
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики УзбекистанНукусская коллекция русского авангарда
Нукусская коллекция русского авангарда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2022
Нукусская коллекция русского авангарда
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Также 24 ноября в Париже, в Лувре откроется еще одна выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики УзбекистанНукусская коллекция русского авангарда
Нукусская коллекция русского авангарда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2022
Нукусская коллекция русского авангарда
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Среди экспонатов будет представлен Катталангарский Коран VIII века — одна из важнейших рукописей исламского мира. Еще одним уникальным артефактом является статуя Будды "Гирляндоносец" (I век до н.э. – I век н.э.).
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики УзбекистанНукусская коллекция русского авангарда
Нукусская коллекция русского авангарда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2022
Нукусская коллекция русского авангарда
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Посетители смогут увидеть двенадцать миниатюр, рассказывающих об истории эпохи Бухарского Эмирата и панно VI–VII века из городища Кафыр-кала (Самарканд).
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики УзбекистанНукусская коллекция русского авангарда
Нукусская коллекция русского авангарда - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.10.2022
Нукусская коллекция русского авангарда
© Фонд развития культуры и искусства при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Всего на выставке в Лувре будет представлено 169 экспонатов, охватывающих период почти в два тысячелетия.
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