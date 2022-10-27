https://uz.sputniknews.ru/20221027/unikalnye-eksponaty-iz-uzbekskix-muzeev-pokajut-v-parije--foto-29495810.html

Уникальные экспонаты из узбекских музеев покажут в Париже — фото

Уникальные экспонаты из узбекских музеев покажут в Париже — фото

Во французском Институте арабского мира пройдет выставка произведений народно-прикладного искусства республики, датируемых серединой 19 – началом 20 века.

2022-10-27T08:02+0500

2022-10-27T08:02+0500

2022-10-27T08:02+0500

культура

выставка

париж

лувр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1a/29483696_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bfd640998d412ac0b5501d643fe73338.jpg

ТАШКЕНТ, 27 окт – Sputnik. В Институте арабского мира в Париже 22 ноября откроется выставка уникальных произведений народно-прикладного искусства Узбекистана, созданных в период с середины XIX – начало XX века, сообщает корреспондент Sputnik.Во Франции международной публике впервые представят более 300 экспонатов из девяти крупнейших музеев Узбекистана, среди которых коллекции текстиля, предметы одежды и обуви, головные уборы, ювелирные украшения, а также 24 живописные работы туркестанского и русского авангарда из Государственного музея искусств имени Савицкого, расположенного в Нукусе.Музей Савицкого называют "Лувром в пустыне". Основную часть музейной коллекции, собранной Игорем Савицким, составляют произведения мастеров авангарда. Выдающаяся и малоизученная коллекция живописи включает в себя работы таких мастеров, как Роберт Фальк, Любовь Попова, Александр Шевченко, Александр Осмёркин, Василий Чекрыгин, Климент Редько, Николай Ульянов, Алиса Порет, и интереснейших художников, работавших в Узбекистане в 1920-х – 1930-х годах — Александра Волкова, Александра Николаева (Усто-Мумин), Михаила Курзина, Виктора Уфимцева и многих других.Также 24 ноября в Париже, в Лувре откроется еще одна выставка, посвященная культурному наследию Узбекистана "Сокровища оазисов Узбекистана. На пересечении караванных путей".Среди экспонатов будет представлен Катталангарский Коран VIII века — одна из важнейших рукописей исламского мира. Еще одним уникальным артефактом является статуя Будды "Гирляндоносец" (I век до н.э. – I век н.э.).Посетители смогут увидеть двенадцать миниатюр, рассказывающих об истории эпохи Бухарского Эмирата и панно VI–VII века из городища Кафыр-кала (Самарканд).Всего на выставке в Лувре будет представлено 169 экспонатов, охватывающих период почти в два тысячелетия.

париж

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан париж экспонаты выставка лувр институт арабского мира