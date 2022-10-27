https://uz.sputniknews.ru/20221027/uzbekskiy-pevets-pochtil-pamyat-magomaeva-veloprobegom-tashkent-baku---video-29520917.html

Узбекский певец почтил память Магомаева велопробегом Ташкент-Баку - видео

Узбекский певец почтил память Магомаева велопробегом Ташкент-Баку - видео

В пути он побывал во многих городах, где его тепло встречали, поддерживали, особенно азербайджанцы, когда узнавали о том, чему посвящена его спортивная инициатива.

2022-10-27T20:08+0500

2022-10-27T20:08+0500

2022-10-27T20:08+0500

видео

узбекистан

азербайджан

муслим магомаев

велопробег

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ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Известный узбекский оперный певец, руководитель ансамбля "Регистан" Хурсанд Шеров завершил в столице Азербайджана свой велопробег, посвящённый памяти легендарного азербайджанского исполнителя, народного артиста СССР Муслима Магомаева.Об акции узбекистанца рассказывает Sputnik Азербайджан.Преодолев расстояние от Ташкента до Баку, он почтил память своего кумира на Аллее почетного захоронения в годовщину смерти певца – 25 октября.Велопробег Шерова стартовал 22 июня в Ташкенте и длился пять месяцев. В пути он побывал во многих городах, где его тепло встречали, поддерживали, особенно азербайджанцы, когда узнавали о том, чему посвящена его спортивная инициатива. В дороге Шеров давал концерты, на которых исполнял песни из репертуара Магомаева.Певец отметил, что свое первое большое путешествие совершил в 2015 году. Он увлекся велотуризмом после того, как у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. Благодаря этому ему удалось полностью излечиться от своей напасти.После завершения визита в Баку исполнитель намерен посетить и другие города Азербайджана, где его ждут встречи со спортсменами и деятелями искусства.

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