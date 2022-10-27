https://uz.sputniknews.ru/20221027/uzbekskiy-pevets-pochtil-pamyat-magomaeva-veloprobegom-tashkent-baku---video-29520917.html
Узбекский певец почтил память Магомаева велопробегом Ташкент-Баку - видео
Узбекский певец почтил память Магомаева велопробегом Ташкент-Баку - видео
В пути он побывал во многих городах, где его тепло встречали, поддерживали, особенно азербайджанцы, когда узнавали о том, чему посвящена его спортивная инициатива.
2022-10-27T20:08+0500
2022-10-27T20:08+0500
2022-10-27T20:08+0500
видео
узбекистан
азербайджан
муслим магомаев
велопробег
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ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Известный узбекский оперный певец, руководитель ансамбля "Регистан" Хурсанд Шеров завершил в столице Азербайджана свой велопробег, посвящённый памяти легендарного азербайджанского исполнителя, народного артиста СССР Муслима Магомаева.Об акции узбекистанца рассказывает Sputnik Азербайджан.Преодолев расстояние от Ташкента до Баку, он почтил память своего кумира на Аллее почетного захоронения в годовщину смерти певца – 25 октября.Велопробег Шерова стартовал 22 июня в Ташкенте и длился пять месяцев. В пути он побывал во многих городах, где его тепло встречали, поддерживали, особенно азербайджанцы, когда узнавали о том, чему посвящена его спортивная инициатива. В дороге Шеров давал концерты, на которых исполнял песни из репертуара Магомаева.Певец отметил, что свое первое большое путешествие совершил в 2015 году. Он увлекся велотуризмом после того, как у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. Благодаря этому ему удалось полностью излечиться от своей напасти.После завершения визита в Баку исполнитель намерен посетить и другие города Азербайджана, где его ждут встречи со спортсменами и деятелями искусства.
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узбекистан азербайджан ташкент-баку велопробег оперный певец руководитель ансамбля "регистан" хурсанд шеров памятии муслима магомаева
узбекистан азербайджан ташкент-баку велопробег оперный певец руководитель ансамбля "регистан" хурсанд шеров памятии муслима магомаева
Узбекский певец почтил память Магомаева велопробегом Ташкент-Баку - видео
В пути он побывал во многих городах, где его тепло встречали, поддерживали, особенно азербайджанцы, когда узнавали о том, чему посвящена его спортивная инициатива.
ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Известный узбекский оперный певец, руководитель ансамбля "Регистан" Хурсанд Шеров завершил в столице Азербайджана свой велопробег, посвящённый памяти легендарного азербайджанского исполнителя, народного артиста СССР Муслима Магомаева.
Об акции узбекистанца рассказывает Sputnik Азербайджан
.
Преодолев расстояние от Ташкента до Баку, он почтил память своего кумира на Аллее почетного захоронения в годовщину смерти певца – 25 октября.
Велопробег Шерова стартовал 22 июня в Ташкенте и длился пять месяцев. В пути он побывал во многих городах, где его тепло встречали, поддерживали, особенно азербайджанцы, когда узнавали о том, чему посвящена его спортивная инициатива. В дороге Шеров давал концерты, на которых исполнял песни из репертуара Магомаева.
"Наконец-то, я завершил свой велотур, посвященный памяти великого певца. Дорога был трудной. Каждый день я рисковал жизнью, во имя светлой памяти Магомаева. Я намерен и дальше продолжать свой путь и всюду рассказывать об этой легендарной личности", - сказал он Sputnik Азербайджан.
Певец отметил, что свое первое большое путешествие совершил в 2015 году. Он увлекся велотуризмом после того, как у него диагностировали ишемическую болезнь сердца. Благодаря этому ему удалось полностью излечиться от своей напасти.
"Я всегда слушаю и исполняю песни Муслима. К сожалению, лично не был с ним знаком, хотя страстно жаждал этого, мечтал о поездке в Москву, чтобы встретиться там с ним и пообщаться, но не успел... Моя мать скончалась, и я был вынужден отложить свою поездку, а в 2008 году узнал, что Муслим Магомаев ушел из жизни", - отметил Хурсанд.
После завершения визита в Баку исполнитель намерен посетить и другие города Азербайджана, где его ждут встречи со спортсменами и деятелями искусства.