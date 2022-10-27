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Валентина Матвиенко вручила награду Садыку Сафаеву - видео
Валентина Матвиенко вручила награду Садыку Сафаеву - видео
Первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса получил высшую награду Совета Федерации России.
2022-10-27T16:52+0500
2022-10-27T16:52+0500
2022-10-27T16:53+0500
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ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко вручила первому заместителю председателя Сената Олий Мажлиса Садыку Сафаеву высшую награду Совета Федерации России, сообщает корреспондент Sputnik.Садык Сафаев награжден высшей наградой Совета Федерации - почетным знаком "За заслуги в области парламентаризма".Садык Сафаев (1954 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного университета (1976). В 1990—1992 годах проходил стажировку в Гарвардском университете, работал в Академии наук и Аппарате президента Узбекистана. С февраля по июль 1993 года возглавлял Министерство иностранных дел. В 1993—1996 годах был послом Узбекистана в Германии, по совместительству — в Нидерландах и Австрии, с 1996—2001 годы был послом Узбекистана в США, по совместительству — в Канаде.С 2001 по 2003 годы занимал должность замминистра иностранных дел, специального представителя президента Узбекистана в Афганистане. В марте 2003 года вновь стал главой МИД Узбекистана, работал на этой должности до февраля 2005-го. С февраля по ноябрь 2005 года был ректором Университета мировой экономики и дипломатии. С 2005 года — член Сената Олий Мажлиса.
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матвиенко сафаев награда нагрудный знак за заслуги в области парламентаризма
матвиенко сафаев награда нагрудный знак за заслуги в области парламентаризма
Валентина Матвиенко вручила награду Садыку Сафаеву - видео
16:52 27.10.2022 (обновлено: 16:53 27.10.2022)
Первый зампредседателя Сената Олий Мажлиса получил высшую награду Совета Федерации России.
ТАШКЕНТ, 27 окт - Sputnik. Глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко вручила первому заместителю председателя Сената Олий Мажлиса Садыку Сафаеву высшую награду Совета Федерации России, сообщает корреспондент Sputnik.
Садык Сафаев награжден высшей наградой Совета Федерации - почетным знаком "За заслуги в области парламентаризма".
Садык Сафаев (1954 г. р.) является выпускником Ташкентского государственного университета (1976). В 1990—1992 годах проходил стажировку в Гарвардском университете, работал в Академии наук и Аппарате президента Узбекистана. С февраля по июль 1993 года возглавлял Министерство иностранных дел. В 1993—1996 годах был послом Узбекистана в Германии, по совместительству — в Нидерландах и Австрии, с 1996—2001 годы был послом Узбекистана в США, по совместительству — в Канаде.
С 2001 по 2003 годы занимал должность замминистра иностранных дел, специального представителя президента Узбекистана в Афганистане. В марте 2003 года вновь стал главой МИД Узбекистана, работал на этой должности до февраля 2005-го. С февраля по ноябрь 2005 года был ректором Университета мировой экономики и дипломатии. С 2005 года — член Сената Олий Мажлиса.