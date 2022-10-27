https://uz.sputniknews.ru/20221027/videoinfografika-izdevatelstva-nad-plennymi--norma-dlya-vsu-29530710.html
Видеоинфографика: Издевательства над пленными – норма для ВСУ
Видеоинфографика: Издевательства над пленными – норма для ВСУ
Обзор известных случаев зверств украинских боевиков над российскими военнопленными – в видеоинфографике Sputnik.
2022-10-27T20:11+0500
2022-10-27T20:11+0500
2022-10-27T20:11+0500
специальная военная операция россии в донбассе
пленные
украина
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https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/17/23510111_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5de9c042b51e3bf2bb727f6ea27b9569.jpg
Коллективный Запад стабильно пытается уличить вооруженные силы России в военных преступлениях, используя крайне сомнительные доказательства и фальсификации.При этом западные журналисты и политики упорно не замечают военных преступлений со стороны вооруженных сил Украины, о которых с гордостью рассказывают сами участники событий в соцсетях и СМИ.Контраргументом от "слепоты" не стали ни доклад Amnesty International, ни откровения наемников, ни обстрелы мирных жителей.Журналисты Sputnik собрали обзор известных случаев зверств со стороны ВСУ и их союзников.
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зверства пытки издевательства вооруженные силы украины всу военнопленные
зверства пытки издевательства вооруженные силы украины всу военнопленные
Видеоинфографика: Издевательства над пленными – норма для ВСУ
Обзор известных случаев зверств украинских боевиков над российскими военнопленными – в видеоинфографике Sputnik.
Коллективный Запад стабильно пытается уличить вооруженные силы России в военных преступлениях, используя крайне сомнительные доказательства и фальсификации.
При этом западные журналисты и политики упорно не замечают военных преступлений со стороны вооруженных сил Украины, о которых с гордостью рассказывают сами участники событий в соцсетях и СМИ.
Контраргументом от "слепоты" не стали ни доклад Amnesty International, ни откровения наемников, ни обстрелы мирных жителей.
Журналисты Sputnik
собрали обзор известных случаев зверств со стороны ВСУ и их союзников.