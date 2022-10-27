https://uz.sputniknews.ru/20221027/videoinfografika-izdevatelstva-nad-plennymi--norma-dlya-vsu-29530710.html

Видеоинфографика: Издевательства над пленными – норма для ВСУ

Видеоинфографика: Издевательства над пленными – норма для ВСУ

Обзор известных случаев зверств украинских боевиков над российскими военнопленными – в видеоинфографике Sputnik.

2022-10-27T20:11+0500

2022-10-27T20:11+0500

2022-10-27T20:11+0500

специальная военная операция россии в донбассе

пленные

украина

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Коллективный Запад стабильно пытается уличить вооруженные силы России в военных преступлениях, используя крайне сомнительные доказательства и фальсификации.При этом западные журналисты и политики упорно не замечают военных преступлений со стороны вооруженных сил Украины, о которых с гордостью рассказывают сами участники событий в соцсетях и СМИ.Контраргументом от "слепоты" не стали ни доклад Amnesty International, ни откровения наемников, ни обстрелы мирных жителей.Журналисты Sputnik собрали обзор известных случаев зверств со стороны ВСУ и их союзников.

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