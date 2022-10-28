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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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Что происходит с организмом, если питаться на свежем воздухе — врач
Что происходит с организмом, если питаться на свежем воздухе — врач
Почему привычная еда кажется вкуснее на свежее воздухе, объясняет врач-диетолог.
2022-10-28T22:00+0500
2022-10-28T22:00+0500
это интересно
еда
врач
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Свежий воздух не сильно влияет на усвоение пищи организмом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. При этом на свежем воздухе даже привычная еда кажется более вкусной. По словам врача, иногда приток кислорода воздействует на субъективное восприятие вкуса, и из-за чего пища может казаться вкуснее. Однако иногда прием пищи на природе может быть опасным, если не соблюдать вопросы гигиены, отмечает доктор. Читайте также: Гороскоп на июнь-2022 для всех знаков зодиака
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еда на свежем воздухе почему она полезна как влияет свежий воздух на пищеварение
еда на свежем воздухе почему она полезна как влияет свежий воздух на пищеварение

Что происходит с организмом, если питаться на свежем воздухе — врач

22:00 28.10.2022
© Pexels/NidaПикник в саду
Пикник в саду - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.10.2022
© Pexels/Nida
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Почему привычная еда кажется вкуснее на свежее воздухе, объясняет врач-диетолог.
Свежий воздух не сильно влияет на усвоение пищи организмом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
При этом на свежем воздухе даже привычная еда кажется более вкусной.

"На улице организм получает больше кислорода, соответственно, все участки головного мозга становятся активнее, в том числе те, которые отвечают за аппетит", — объяснила она.

По словам врача, иногда приток кислорода воздействует на субъективное восприятие вкуса, и из-за чего пища может казаться вкуснее.
Однако иногда прием пищи на природе может быть опасным, если не соблюдать вопросы гигиены, отмечает доктор.
"С точки зрения микробиологической безопасности нужно больше контроля, чтобы избежать риска кишечной инфекции. Например, при выезде за город нужно не забывать о простых вещах: мыть овощи, фрукты, не использовать посуду из-под сырого мяса для мяса, уже приготовленного, и так далее. Нужно быть более бдительными", – заключила Круглова.
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