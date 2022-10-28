https://uz.sputniknews.ru/20221028/chto-proisxodit-s-organizmom-esli-pitatsya-na-svejem-vozduxe---vrach--25013664.html

Что происходит с организмом, если питаться на свежем воздухе — врач

Что происходит с организмом, если питаться на свежем воздухе — врач

Почему привычная еда кажется вкуснее на свежее воздухе, объясняет врач-диетолог.

2022-10-28T22:00+0500

2022-10-28T22:00+0500

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Свежий воздух не сильно влияет на усвоение пищи организмом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова. При этом на свежем воздухе даже привычная еда кажется более вкусной. По словам врача, иногда приток кислорода воздействует на субъективное восприятие вкуса, и из-за чего пища может казаться вкуснее. Однако иногда прием пищи на природе может быть опасным, если не соблюдать вопросы гигиены, отмечает доктор. Читайте также: Гороскоп на июнь-2022 для всех знаков зодиака

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еда на свежем воздухе почему она полезна как влияет свежий воздух на пищеварение