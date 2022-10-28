https://uz.sputniknews.ru/20221028/mishustin-prizval-k-skoreyshemu-otkazu-ot-dollara-29543485.html

Мишустин призвал к скорейшему отказу от доллара

Мишустин призвал к скорейшему отказу от доллара

Премьер-министр России на заседании глав правительств СНГ в Астане подчеркнул, что Россия остается надежным союзником и партнером для стран ближнего зарубежья. 28.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-28T13:44+0500

2022-10-28T13:44+0500

2022-10-28T13:44+0500

россия

михаил мишустин

снг

астана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/19/22977876_0:218:2867:1831_1920x0_80_0_0_f5d73ad9cf01f805c33f894539076c25.jpg

ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Партнерство в Содружестве независимых государств развивается, несмотря на санкции и барьеры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ в Астане.Михаил Мишустин напомнил, что в прошлом году товарооборот России с государствами СНГ вырос более чем на 30%, экспорт увеличился почти на четверть и превысил $65 млрд, а импорт - на 25% и составил почти $32 млрд.Между тем, Запад активно использует доллар как оружие, дискредитируя институт международных финансовых резервов, подчеркнул он."Используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов", - сказал российский премьер.Для финансового суверенитета странам СНГ нужно срочно перейти на расчеты в национальных валютах и отказаться от доллара, заявил Михаил Мишустин.Российский премьер-министр также призвал партнеров по СНГ к скорейшему завершению переговоров по соглашению о взаимной торговле услугами.Соглашение призвано защищать права инвесторов и интересов государств, формировать благоприятный инвестиционный климат.

россия

астана

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

михаил мишустин, снг, астана