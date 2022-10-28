https://uz.sputniknews.ru/20221028/mishustin-prizval-k-skoreyshemu-otkazu-ot-dollara-29543485.html
Мишустин призвал к скорейшему отказу от доллара
Мишустин призвал к скорейшему отказу от доллара
Премьер-министр России на заседании глав правительств СНГ в Астане подчеркнул, что Россия остается надежным союзником и партнером для стран ближнего зарубежья. 28.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-28T13:44+0500
2022-10-28T13:44+0500
2022-10-28T13:44+0500
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ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Партнерство в Содружестве независимых государств развивается, несмотря на санкции и барьеры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ в Астане.Михаил Мишустин напомнил, что в прошлом году товарооборот России с государствами СНГ вырос более чем на 30%, экспорт увеличился почти на четверть и превысил $65 млрд, а импорт - на 25% и составил почти $32 млрд.Между тем, Запад активно использует доллар как оружие, дискредитируя институт международных финансовых резервов, подчеркнул он."Используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов", - сказал российский премьер.Для финансового суверенитета странам СНГ нужно срочно перейти на расчеты в национальных валютах и отказаться от доллара, заявил Михаил Мишустин.Российский премьер-министр также призвал партнеров по СНГ к скорейшему завершению переговоров по соглашению о взаимной торговле услугами.Соглашение призвано защищать права инвесторов и интересов государств, формировать благоприятный инвестиционный климат.
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михаил мишустин, снг, астана
михаил мишустин, снг, астана
Мишустин призвал к скорейшему отказу от доллара
Премьер-министр России на заседании глав правительств СНГ в Астане подчеркнул, что Россия остается надежным союзником и партнером для стран ближнего зарубежья.
ТАШКЕНТ, 28 окт – Sputnik. Партнерство в Содружестве независимых государств развивается, несмотря на санкции и барьеры, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании глав правительств СНГ в Астане.
"Взаимодействие внутри Содружества продолжает развиваться. Россия остаётся надёжным союзником и торговым партнёром. Мы внимательно и с уважением относимся к интересам ближайших соседей", - сказал он.
Михаил Мишустин напомнил, что в прошлом году товарооборот России с государствами СНГ вырос более чем на 30%, экспорт увеличился почти на четверть и превысил $65 млрд, а импорт - на 25% и составил почти $32 млрд.
"Положительные показатели мы отмечаем в целом в экономиках стран-участников СНГ. Это касается производства промышленной продукции, объема грузоперевозок, инвестиций в основной капитал", — рассказал премьер.
Между тем, Запад активно использует доллар как оружие, дискредитируя институт международных финансовых резервов, подчеркнул он.
"Используя доллар как оружие, Запад в целом дискредитировал институт международных финансовых резервов", - сказал российский премьер.
Для финансового суверенитета странам СНГ нужно срочно перейти на расчеты в национальных валютах и отказаться от доллара, заявил Михаил Мишустин.
"Для его достижения нужен ускоренный переход на национальные валюты и отказ от доллара во взаимной торговле, а также внедрение собственных систем передачи финансовых сообщений, которые просто не будут ни от кого зависеть, в том числе от стран Запада", — сказал он.
Российский премьер-министр также призвал партнеров по СНГ к скорейшему завершению переговоров по соглашению о взаимной торговле услугами.
Соглашение призвано защищать права инвесторов и интересов государств, формировать благоприятный инвестиционный климат.