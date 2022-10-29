Показ мод "Другой взгляд на старость" — фото

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В Париже прошел модный показ "Другой взгляд на старость", направленный на борьбу с эйджизмом. На уникальном шоу модели пенсионного возраста показали современные наряды и доказали, что моде все возрасты покорны.