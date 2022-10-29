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Показ мод "Другой взгляд на старость" — фото
Показ мод "Другой взгляд на старость" — фото
В Париже прошел показ, направленный на борьбу с эйджизмом.
2022-10-29T21:00+0500
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фото
париж
показ
мода
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фото показ мод другой взгляд на старость эйджизм борьба толерантность париж франция мода модный показ стиль пенсионеры новость новости
фото показ мод другой взгляд на старость эйджизм борьба толерантность париж франция мода модный показ стиль пенсионеры новость новости

Показ мод "Другой взгляд на старость" — фото

21:00 29.10.2022
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В Париже прошел модный показ "Другой взгляд на старость", направленный на борьбу с эйджизмом. На уникальном шоу модели пенсионного возраста показали современные наряды и доказали, что моде все возрасты покорны.
© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Модель перед показом мод студентов-дизайнеров Lisaa.

Модель перед показом мод студентов-дизайнеров Lisaa. - Sputnik Узбекистан
1/9
© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Модель перед показом мод студентов-дизайнеров Lisaa.

© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Французская модель Кэролайн Ида Урс представляет наряд студентов-модельеров Lisaa.

Французская модель Кэролайн Ида Урс представляет наряд студентов-модельеров Lisaa. - Sputnik Узбекистан
2/9
© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Французская модель Кэролайн Ида Урс представляет наряд студентов-модельеров Lisaa.

© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Модель за кулисами ждет своего выхода на подиум.

Модель за кулисами ждет своего выхода на подиум. - Sputnik Узбекистан
3/9
© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Модель за кулисами ждет своего выхода на подиум.

© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Пожилые модели продефилировали вместе со студентами-дизайнерами школы моды LISAA Mode Paris.

Пожилые модели продефилировали вместе со студентами-дизайнерами школы моды LISAA Mode Paris. - Sputnik Узбекистан
4/9
© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Пожилые модели продефилировали вместе со студентами-дизайнерами школы моды LISAA Mode Paris.

© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Модели шли по подиуму, взявшись за руки, подчеркнув этим связь между поколениями.

Модели шли по подиуму, взявшись за руки, подчеркнув этим связь между поколениями. - Sputnik Узбекистан
5/9
© AFP 2022 / Geoffoy Van Der Hasselt

Модели шли по подиуму, взявшись за руки, подчеркнув этим связь между поколениями.

© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модель представляет белое платье.

Модель представляет белое платье. - Sputnik Узбекистан
6/9
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модель представляет белое платье.

© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Участники показа мод "Другой взгляд на старость".

Участники показа мод &quot;Другой взгляд на старость&quot;. - Sputnik Узбекистан
7/9
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Участники показа мод "Другой взгляд на старость".

© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модель гримируют за кулисами перед показом.

Модель гримируют за кулисами перед показом. - Sputnik Узбекистан
8/9
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модель гримируют за кулисами перед показом.

© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модели общаются за кулисами перед показом мод.

Модели общаются за кулисами перед показом мод. - Sputnik Узбекистан
9/9
© AFP 2022 / Geoffroy Van Der Hasselt

Модели общаются за кулисами перед показом мод.

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