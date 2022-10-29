https://uz.sputniknews.ru/20221029/kuda-sxodit-na-vyxodnyx-top-8-meropriyatiy-v-tashkente--29557096.html
Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
Музыкальный фестиваль, благотворительный марафон и концерт Radio Tapok. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik. 29.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-29T09:01+0500
2022-10-29T09:01+0500
2022-10-29T09:01+0500
общество
ташкент
выходные
культура
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Суббота, 29 октябряУчастники фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах от известных музыкантов. Также в рамках мероприятия запланированы концерты, круглые столы и дискуссии.Время: 14:00Место: Государственная КонсерваторияВход свободныйТелефон для справок: (+998) 71−239−4653Любители киберспортивных игр смогут увидеть финал за звание чемпиона в онлайн режиме. Также гостей ждут шоу-программа, конкурсы и призы.Место: Yulduz CinemaСтоимость билетов: 100 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 94−899−6663На сцене дворца "Туркистон" пройдет концерт музыканта-мультиинструменталиста Олега Абрамова, который создает рок-версии российских и советских песен.Время: 19:00Место: Дворец искусств "Туркистон"Стоимость билетов: от 200 до 550 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072На Юнусабадских теннисных кортах Марк Мартелл исполнит требьют-шоу группы Queen.Время: 19:00Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)Стоимость билетов: от 100 до 500 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072Воскресенье, 30 октябряНа центральном стадионе "Пахтакор" пройдет благотворительный марафон для владельцев собак. В забеге могут принять участие служебные и владельческие собаки, а также питомцы из приютов и передержек.Время: 10:00Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"Стоимость участия: от 100 тыс. сумов (необходима регистрация @Mehr_marafoni)Группа представит номера с игрой на японских барабанах (вадайко) и японской флейте (синобуэ). Концерт посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Японией и Узбекистаном.Желающим получить бесплатный билет на концерт необходимо обратиться в посольство ЯпонииВремя: 18:30Место: Большой Театр имени Алишера НавоиТелефон для справок: (+998) 78−120−80−60, (+998) 78−120−80−63На выставке будут представлены работы современных художников, которые можно будет приобрести.Время: 12:00 до 20:00Место: Bonum Factum GalleryСтоимость входа: 5000 тыс. сумовТелефон для справок: (+998) 71−232−0360В рамках фестиваля пройдут научно-популярные лекции ведущих ученых, интерактивные выставки научных достижений, виртуальные лаборатории и многое другое. Участниками фестиваля могут стать школьники, студенты и представители научного сообщества.Время: 12:00Место: Ташкентский политехнический музейВход свободныйТелефон для справок: (+998) 91-701-0456
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MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент, выходные, культура
ташкент, выходные, культура
Куда сходить на выходных: ТОП-8 мероприятий в Ташкенте
Музыкальный фестиваль, благотворительный марафон и концерт Radio Tapok. Куда сходить на выходных в Ташкенте — читайте в подборке Sputnik.
Суббота, 29 октября
Музыкально-образовательный фестиваль Conservatory Smart Fest
Участники фестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах от известных музыкантов. Также в рамках мероприятия запланированы концерты, круглые столы и дискуссии.
Место: Государственная Консерватория
Телефон для справок: (+998) 71−239−4653
Прямые трансляции турнира по киберспортивным играм The International-2022
Любители киберспортивных игр смогут увидеть финал за звание чемпиона в онлайн режиме. Также гостей ждут шоу-программа, конкурсы и призы.
Стоимость билетов: 100 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 94−899−6663
Концерт исполнителя Radio Tapok
На сцене дворца "Туркистон" пройдет концерт музыканта-мультиинструменталиста Олега Абрамова, который создает рок-версии российских и советских песен.
Место: Дворец искусств "Туркистон"
Стоимость билетов: от 200 до 550 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−235−4440, (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Трибьют-шоу Queen в Ташкенте
На Юнусабадских теннисных кортах Марк Мартелл исполнит требьют-шоу группы Queen.
Место: "Узбекистан" – Государственный теннисный клуб (ГТК)
Стоимость билетов: от 100 до 500 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−207−1071, (+998) 71−207−2072
Воскресенье, 30 октября
Благотворительный марафон "Mehr marafoni"
На центральном стадионе "Пахтакор" пройдет благотворительный марафон для владельцев собак. В забеге могут принять участие служебные и владельческие собаки, а также питомцы из приютов и передержек.
Место: Спортивный комплекс "Пахтакор"
Стоимость участия: от 100 тыс. сумов (необходима регистрация @Mehr_marafoni)
Концерт японской группы "Сай"
Группа представит номера с игрой на японских барабанах (вадайко) и японской флейте (синобуэ). Концерт посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между Японией и Узбекистаном.
Желающим получить бесплатный билет на концерт необходимо обратиться в посольство Японии
Место: Большой Театр имени Алишера Навои
Телефон для справок: (+998) 78−120−80−60, (+998) 78−120−80−63
На выставке будут представлены работы современных художников, которые можно будет приобрести.
Место: Bonum Factum Gallery
Стоимость входа: 5000 тыс. сумов
Телефон для справок: (+998) 71−232−0360
В рамках фестиваля пройдут научно-популярные лекции ведущих ученых, интерактивные выставки научных достижений, виртуальные лаборатории и многое другое. Участниками фестиваля могут стать школьники, студенты и представители научного сообщества.
Место: Ташкентский политехнический музей
Телефон для справок: (+998) 91-701-0456