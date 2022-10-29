https://uz.sputniknews.ru/20221029/nauka-i-meditsina-kakie-proekty-podderjal-fond-alishera-usmanova-v-uzbekistane-29558222.html

Наука и медицина: какие проекты поддержал фонд Алишера Усманова в Узбекистане

Наука и медицина: какие проекты поддержал фонд Алишера Усманова в Узбекистане

Узбекистан и Россию помогают объединять кросс-культурные проекты, считает директор фонда "Искусство, наука и спорт" Фатима Мухомеджан.

2022-10-29T01:07+0500

2022-10-29T01:07+0500

2022-10-29T01:07+0500

общество

узбекистан

здравоохранение

культура

фонд

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Члены Российской Академии наук приедут в Ташкент и простым и понятным языком расскажут детям о физике и химии. Серия бесплатных лекций от ученых мирового уровня стартует 29 октября в рамках фестиваля NAUKA 0+, который проходит в Узбекистане при поддержке благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт".О фестивале, а также о других предстоящих культурных, образовательных и медицинских проектах Sputnik побеседовал с директором фонда Фатимой Мухомеджан.Наука должна быть не только в кабинетахФатима Рафиковна, в Москве фестиваль NAUKA 0+ - явление привычное, а в Ташкенте он пройдет впервые. Почему важно рассказывать о науке через мастер-классы, квизы и интерактивные лекции?Мы давно поддерживаем этот проект – фестиваль науки существует с 2006 года, как и наш фонд, который также образован в 2006-м. Фестиваль проводит МГУ при поддержке Минобрнауки России и Российской Академии наук. Мы понимаем, что необходимо популяризировать науку прежде всего среди детей и молодежи. А для этого важно, чтобы наука вышла из кабинетов и привлекала внимание к себе через такие мероприятия.Помочь детям-бабочкамПоговорим о другой сфере науки. Фонд поддержал издание специального пособия на узбекском языке для врачей, которые занимаются детьми-бабочками.Да, его безвозмездно передали в библиотеки и образовательные учреждения Узбекистана.В медицинской среде Узбекистана был уже отклик на эту книгу?Да, но книга лишь часть проекта, который реализован на территории Узбекистана по инициативе основателя Фонда. Год назад в Ташкенте открылся Центр булезных заболеваний. Он был полностью отремонтирован и оснащен на средства фонда.В Узбекистане есть фонд Kapalak Bolalar, это филиал российского фонда "Дети-бабочки", там работает неравнодушная, инициативная команда. И наши коллеги из Москвы поделились с ней всеми медицинскими средствами, научили всем методикам работы, в том числе вышла эта книга, а мы способствовали ее переводу на узбекский, чтобы помочь Узбекистану совершить определенный прорыв в этой области медицины.Конечно, без взаимодействия с государством невозможно развивать всю эту тему, радует, что власти Узбекистана тоже поддерживают центр.Сколько детей получают помощь в Узбекистане благодаря работе центра?Когда мы открывали центр, он был рассчитан на 12 детей. Но работа ведется не только в центре - туда попадают самые сложные случаи, либо же проходят в центре реабилитацию. А вообще, работа ведется по всей стране – начиная с беременности, уже на данном этапе можно диагностировать это заболевание. И тогда нужно морально подготовить родителей. Затем родители получают средства, необходимые малышу с таким сложным диагнозом. Это сетевая работа, а центр – ее ядро.Об изучении русского языкаС научной точки зрения российские специалисты подошли и к инициативе "Класс!", которую поддержал фонд. Данный проект направлен на изучение русского языка в Узбекистане, благодаря ему российские педагоги-русисты приезжают сюда, анализируют работу своих коллег и на основании мониторинга разрабатывают рекомендации, чтобы совершенствовать преподавание русского.Мониторинг – лишь часть проекта, которая дает платформу для дальнейшей деятельности. На базе мониторинга формируется программа работы российских специалистов. Оператором проекта выступает Российский государственный педагогический университет имени Александра Герцена – всю программу и методологию для проекта "Класс!" разрабатывают его специалисты. Проект рассчитан на пять лет, год уже отработан.Мы можем говорить о каких-то промежуточных результатах?Проект реализуется лишь второй год и пока мы можем оценить масштаб развития проекта через количество привлеченных специалистов. В прошлом учебном году в Узбекистан выехали 90 преподавателей и 30 методистов. В текущем году число преподавателей возросло до 140. Занятия будут проводиться в 130 школах Узбекистана.О продвижении узбекской культуры в РоссииРусский язык развивается в Узбекистане, а в России тем временем популяризируют узбекскую культуру. В этом году при поддержке фонда в России вышла книга "Антология узбекской поэзии" - в ней собраны произведения всех узбекских классиков. Говорят, выйдет еще вторая часть книги?Да, и к ней мы по инициативе Алишера Бурхановича выпустили диск – узбекские поэмы читают известные артисты. Мы постарались найти актеров, которые сделают это проникновенно и с душой.Почему важно продвигать узбекскую культуру в России?Во-первых, мы не можем говорить о фонде, отделив его от основателя. Это естественное желание – распространять родную культуру, создавать для россиян возможности лучше познакомиться с ней – например, прочитать стихи узбекских поэтов на русском. Такие кросс-культурные проекты объединяют людей.К тому же невозможно было не поддержать автора книги Михаила Синельникова (поэт, переводчик, всю жизнь занимается переводами произведений тюркских народов – прим. Sputnik). Он удивительно увлечен узбекским языком, народом, культурой.Эта книга – колоссальный труд. В ней более 500 страниц. И в редакционный совет вошло множество российских ученых – думаю, для кого-то даже станет открытием, насколько интересуются узбекской культурой в России.Узбекская культура богатейшая, тут, как говорится, есть куда нырнуть. В научном мире России она правда вызывает живой интерес, и нельзя остаться к этому явлению безучастным.Узбекскую культуру мы помогаем развивать и в самом Узбекистане. Подписано соглашение между Фондом "Искусство, наука и спорт" и Фондом развития культуры и искусства РУ, в рамках которого реализуется сразу несколько масштабных проектов: создание Центра современного искусства в Ташкенте, – реконструкция резиденции князя Николая Романова, сохранение архитектуры модернизма и строительство нового здания Государственного музея искусств. Один из самых масштабных проектов, который реализуется при финансовой поддержке Фонда – это возведение Центра исламской цивилизации, который предложил построить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Мы все с нетерпением ждем открытия центра.

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