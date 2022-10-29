https://uz.sputniknews.ru/20221029/rezkoe-poxolodanie-prognoz-pogody-na-30-31-oktyabrya-29557710.html

Резкое похолодание: прогноз погоды на 30-31 октября

Резкое похолодание: прогноз погоды на 30-31 октября

Узгидромет распространил экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды.

2022-10-29T10:04+0500

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общество

погода

прогноз погоды

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ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Центр гидрометеорологии Узбекистана распространил экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды на территории республики.По данным Узгидромета, 30-31 октября на территорию Узбекистана придут влажные и холодные воздушные массы из районов Поволжья. Они принесут с собой резкое похолодание и дожди.Так, 30 октябра на всей территории страны, а 31 октября в Ферганской долине пройдут дожди, местами сильные. В горах может выпасть снег.В Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Сурхандарьинской, Ферганской областям ветер может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Дневная температура воздуха в стране понизится до 10-13 градусов тепла.

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