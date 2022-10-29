https://uz.sputniknews.ru/20221029/rezkoe-poxolodanie-prognoz-pogody-na-30-31-oktyabrya-29557710.html
Резкое похолодание: прогноз погоды на 30-31 октября
Резкое похолодание: прогноз погоды на 30-31 октября
Узгидромет распространил экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды.
2022-10-29T10:04+0500
2022-10-29T10:04+0500
2022-10-29T10:04+0500
общество
погода
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/819/43/8194333_0:183:1077:789_1920x0_80_0_0_9c5d3e91101d0608366828283b1f2c45.jpg
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik. Центр гидрометеорологии Узбекистана распространил экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды на территории республики.По данным Узгидромета, 30-31 октября на территорию Узбекистана придут влажные и холодные воздушные массы из районов Поволжья. Они принесут с собой резкое похолодание и дожди.Так, 30 октябра на всей территории страны, а 31 октября в Ферганской долине пройдут дожди, местами сильные. В горах может выпасть снег.В Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Сурхандарьинской, Ферганской областям ветер может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.Дневная температура воздуха в стране понизится до 10-13 градусов тепла.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/819/43/8194333_0:82:1077:890_1920x0_80_0_0_8536a283b840e248ae5d14cc25917cb5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
прогноз погоды похолодание экстренное предупреждение
прогноз погоды похолодание экстренное предупреждение
Резкое похолодание: прогноз погоды на 30-31 октября
Узгидромет распространил экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды.
ТАШКЕНТ, 29 окт – Sputnik.
Центр гидрометеорологии Узбекистана распространил экстренное предупреждение
о резком ухудшении погоды на территории республики.
По данным Узгидромета, 30-31 октября на территорию Узбекистана придут влажные и холодные воздушные массы из районов Поволжья. Они принесут с собой резкое похолодание и дожди.
Так, 30 октябра на всей территории страны, а 31 октября в Ферганской долине пройдут дожди, местами сильные. В горах может выпасть снег.
В Республике Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Сурхандарьинской, Ферганской областям ветер может усилиться до 15-20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.
Дневная температура воздуха в стране понизится до 10-13 градусов тепла.