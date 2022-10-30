https://uz.sputniknews.ru/20221030/24058610.html
Что происходит с организмом, когда вы едите финики
Что происходит с организмом, когда вы едите финики
Финики называют самыми полезными сухофруктами. О пользе и вреде фиников для организма читайте в материале Sputnik.
2022-10-30T22:00+0500
2022-10-30T22:00+0500
2022-10-30T22:00+0500
это интересно
сухофрукты
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Плоды финикового дерева тысячелетиями значатся в списке любимейших сладких лакомств человечества. Их даже иногда называют пищей долгожителей. Другие источники уверяют, что финики не только увеличивают продолжительность жизни, но и влияют на мужскую потенцию. Действительно ли финики так полезны, разбирались наши коллеги из Sputnik Азербайджан.Финики были культивированы 8 000 лет назад на территории нынешнего Ирака, и сегодня существует более 200 разновидностей этих плодов. Примерно 3% мировых сельскохозяйственных посевов приходится на финиковые пальмы, которые приносят 4 миллиона тонн урожая в год. Самый дорогой на рынке сорт "Меджул" (Medjool), большой и похожий на карамель, является наиболее трудным для выращивания.Для последователей здорового образа жизни самое важное, что надо знать об этом фрукте, это его калорийность. В одном стакане фиников содержится около 400 калорий и 93 г сахара. Также в этом стакане присутствует 27% рекомендуемой суточной нормы калия и 48% суточной потребности в клетчатке. Любопытно, что, имея высокое содержание сахара, тем не менее существуют сорта фиников, которые не обладают высоким гликемическим индексом.Польза для здоровья от финиковФиники — настоящая сокровищница по содержанию микро- и макроэлементов, витаминов и кислот. Ученые насчитали не менее 15 солей и минералов (медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, фосфор, натрий, кобальт, сера, бор и другие), которые можно найти в этом сухофрукте. Также в нем содержатся витамины А, С и витамины группы В. 10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди и сере.Самое полезное свойство фиников в том, что они обогащены диетическим волокном. Этот вид клетчатки крайне важен для улучшения функционирования толстой кишки. Как растворимые, так и нерастворимые волокна, полученные из фруктов, помогают в очистке желудочно-кишечного тракта.Фрукты насыщены значительным количеством минералов, которые укрепляют кости и борются с тяжелыми заболеваниями, включая остеопороз.Плоды помогают снизить артериальное давление благодаря содержанию магния и калия. К тому же калий способствует нормальной работе сердца. Этот элемент помогает снизить риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.Достаточный уровень железа в финиках помогает бороться с анемией.Финики содержат достаточно редко встречающийся в природном виде фтор, который защищает наши зубы от кариеса.Вред финиковНесмотря на все положительные качества, в некоторых случаях стоит уменьшить количество фиников в рационе. Так, врачи не советуют их людям с диагностированным синдромом раздраженного кишечника. Так как финики служат источником фруктозы, то могут вызывать вздутие и расстройство желудка. Кроме этого, сухофрукты содержат сахарный спирт — сорбит, который может провоцировать диарею. Поэтому, если есть проблемы с кишечником, лучше не есть их слишком часто, в том числе в составе сиропов.До пяти фиников в день могут съедать абсолютно все. А вот большее количество этой натуральной сладости уже может нести угрозы для диабетиков. Им лучше исключить финики из рациона, поскольку у этих фруктов высокий гликемический индекс, что может вызвать резкое увеличение уровня сахара в крови.Что говорит наука о финиках?Одно из исследований подтвердило, что у тех, кто съедал по пять фиников в день, значительно улучшились пищеварительные процессы. Этому способствует клетчатка, которая предотвращает резкий подъем уровня сахара в крови.Опыты подтвердили, что пальмовые плоды снижают маркеры воспаления в крови, такие как интерлейкин 6 (IL-6), который обнаруживают в мозге. Он может провоцировать нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера. Кроме того, финики снижают активность бета-амилоидных белков — причины возникновения бляшек в мозге. Когда они накапливаются, нередко нарушаются связи между клетками.Финики в умеренном количестве могут быть не просто безопасны, но и полезны беременным женщинам. Они могут помочь справиться с утренней тошнотой, усталостью и стать альтернативой конфетам и пирожным, которые точно не принесут пользы организму беременной женщины.Как правильно есть финикиОптимальная порция фиников — порядка пяти, в крайнем случае семи штук в день. Не забывайте, что любые сухофрукты нужно мыть перед едой. При перевозке их обрабатывают специальным газом, неизвестно, в каких условиях их собирали и где они хранились до того, как они попали на прилавок. Потому обязательно тщательно промойте финики теплой водой, прежде чем получить удовольствие от этого природного лакомства.Читайте также:Врач назвал напиток от скачков давления
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финики полезная еда сухофрукты ифтар польза вред для организма здоровье как правильно есть финики
финики полезная еда сухофрукты ифтар польза вред для организма здоровье как правильно есть финики
Что происходит с организмом, когда вы едите финики
Финики называют самыми полезными сухофруктами. О пользе и вреде фиников для организма читайте в материале Sputnik.
Плоды финикового дерева тысячелетиями значатся в списке любимейших сладких лакомств человечества. Их даже иногда называют пищей долгожителей. Другие источники уверяют, что финики не только увеличивают продолжительность жизни, но и влияют на мужскую потенцию. Действительно ли финики так полезны, разбирались наши коллеги из Sputnik Азербайджан
.
Финики были культивированы 8 000 лет назад на территории нынешнего Ирака, и сегодня существует более 200 разновидностей этих плодов. Примерно 3% мировых сельскохозяйственных посевов приходится на финиковые пальмы, которые приносят 4 миллиона тонн урожая в год. Самый дорогой на рынке сорт "Меджул" (Medjool), большой и похожий на карамель, является наиболее трудным для выращивания.
Для последователей здорового образа жизни самое важное, что надо знать об этом фрукте, это его калорийность. В одном стакане фиников содержится около 400 калорий и 93 г сахара. Также в этом стакане присутствует 27% рекомендуемой суточной нормы калия и 48% суточной потребности в клетчатке. Любопытно, что, имея высокое содержание сахара, тем не менее существуют сорта фиников, которые не обладают высоким гликемическим индексом.
Польза для здоровья от фиников
Финики — настоящая сокровищница по содержанию микро- и макроэлементов, витаминов и кислот. Ученые насчитали не менее 15 солей и минералов (медь, железо, магний, цинк, марганец, калий, фосфор, натрий, кобальт, сера, бор и другие), которые можно найти в этом сухофрукте. Также в нем содержатся витамины А, С и витамины группы В. 10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди и сере.
Самое полезное свойство фиников в том, что они обогащены диетическим волокном. Этот вид клетчатки крайне важен для улучшения функционирования толстой кишки. Как растворимые, так и нерастворимые волокна, полученные из фруктов, помогают в очистке желудочно-кишечного тракта.
Фрукты насыщены значительным количеством минералов, которые укрепляют кости и борются с тяжелыми заболеваниями, включая остеопороз.
Плоды помогают снизить артериальное давление благодаря содержанию магния и калия. К тому же калий способствует нормальной работе сердца. Этот элемент помогает снизить риск инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Достаточный уровень железа в финиках помогает бороться с анемией.
Финики содержат достаточно редко встречающийся в природном виде фтор, который защищает наши зубы от кариеса.
Вред фиников
Несмотря на все положительные качества, в некоторых случаях стоит уменьшить количество фиников в рационе. Так, врачи не советуют их людям с диагностированным синдромом раздраженного кишечника. Так как финики служат источником фруктозы, то могут вызывать вздутие и расстройство желудка. Кроме этого, сухофрукты содержат сахарный спирт — сорбит, который может провоцировать диарею. Поэтому, если есть проблемы с кишечником, лучше не есть их слишком часто, в том числе в составе сиропов.
До пяти фиников в день могут съедать абсолютно все. А вот большее количество этой натуральной сладости уже может нести угрозы для диабетиков. Им лучше исключить финики из рациона, поскольку у этих фруктов высокий гликемический индекс, что может вызвать резкое увеличение уровня сахара в крови.
Что говорит наука о финиках?
Одно из исследований подтвердило, что у тех, кто съедал по пять фиников в день, значительно улучшились пищеварительные процессы. Этому способствует клетчатка, которая предотвращает резкий подъем уровня сахара в крови.
Опыты подтвердили, что пальмовые плоды снижают маркеры воспаления в крови, такие как интерлейкин 6 (IL-6), который обнаруживают в мозге. Он может провоцировать нейродегенеративные заболевания, в том числе болезнь Альцгеймера. Кроме того, финики снижают активность бета-амилоидных белков — причины возникновения бляшек в мозге. Когда они накапливаются, нередко нарушаются связи между клетками.
Финики в умеренном количестве могут быть не просто безопасны, но и полезны беременным женщинам. Они могут помочь справиться с утренней тошнотой, усталостью и стать альтернативой конфетам и пирожным, которые точно не принесут пользы организму беременной женщины.
Как правильно есть финики
Оптимальная порция фиников — порядка пяти, в крайнем случае семи штук в день. Не забывайте, что любые сухофрукты нужно мыть перед едой. При перевозке их обрабатывают специальным газом, неизвестно, в каких условиях их собирали и где они хранились до того, как они попали на прилавок. Потому обязательно тщательно промойте финики теплой водой, прежде чем получить удовольствие от этого природного лакомства.