https://uz.sputniknews.ru/20220413/vrach-nazval-napitok-ot-skachkov-davleniya-23966660.html

Врач назвал напиток от скачков давления

Врач назвал напиток от скачков давления

Если регулярно пить достаточное количество этого напитка, вещества, отвечающие за перераспределение жидкости в организме, стабилизируются, считает врач.

2022-04-13T08:00+0500

2022-04-13T08:00+0500

2022-04-13T22:10+0500

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врач

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Избежать скачков артериального давления поможет обычная вода, считает российский врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.По его словам, ежедневно нужно выпивать по 1,5-2 литра воды в день. Если же человек пьет мало, либо раз от разу, его могут преследовать скачки давления.Но если наладить питьевой режим и выписать регулярно необходимое количество воды, то и гормоны, отвечающие за перераспределение жидкости, стабилизируются, заверяет эксперт. Он также призывает исключить из рациона соль, которая задерживает жидкость в организме.Читайте также: Невролог рассказал, как натренировать память

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врач