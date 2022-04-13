https://uz.sputniknews.ru/20220413/vrach-nazval-napitok-ot-skachkov-davleniya-23966660.html
Врач назвал напиток от скачков давления
Врач назвал напиток от скачков давления
Если регулярно пить достаточное количество этого напитка, вещества, отвечающие за перераспределение жидкости в организме, стабилизируются, считает врач.
2022-04-13T08:00+0500
2022-04-13T08:00+0500
2022-04-13T22:10+0500
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врач
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Избежать скачков артериального давления поможет обычная вода, считает российский врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.По его словам, ежедневно нужно выпивать по 1,5-2 литра воды в день. Если же человек пьет мало, либо раз от разу, его могут преследовать скачки давления.Но если наладить питьевой режим и выписать регулярно необходимое количество воды, то и гормоны, отвечающие за перераспределение жидкости, стабилизируются, заверяет эксперт. Он также призывает исключить из рациона соль, которая задерживает жидкость в организме.Читайте также: Невролог рассказал, как натренировать память
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врач
Врач назвал напиток от скачков давления
08:00 13.04.2022 (обновлено: 22:10 13.04.2022)
Если регулярно пить достаточное количество этого напитка, вещества, отвечающие за перераспределение жидкости в организме, стабилизируются, считает врач.
Избежать скачков артериального давления поможет обычная вода, считает российский врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, ежедневно нужно выпивать по 1,5-2 литра воды в день. Если же человек пьет мало, либо раз от разу, его могут преследовать скачки давления.
"Это объяснимо тем, что в организме может быть перераспределение жидкости внутри и снаружи клетки, и из-за этого цифры давления могут скакать. Один день они нормальные, другой день ненормальные", – объяснил Арзамасцев в беседе с телеканалом "Москва 24".
Но если наладить питьевой режим и выписать регулярно необходимое количество воды, то и гормоны, отвечающие за перераспределение жидкости, стабилизируются, заверяет эксперт. Он также призывает исключить из рациона соль, которая задерживает жидкость в организме.
"Как только мы ее исключаем из рациона, у нас достаточно хорошо уходит лишняя жидкость, происходит падение объемов циркулирующей крови и на фоне этого уже снижается давление", – отметил специалист.