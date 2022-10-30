https://uz.sputniknews.ru/20221030/chto-izmenitsya-dlya-uzbekistantsev-s-1-noyabrya--podrobnosti--29575370.html

Что изменится для узбекистанцев с 1 ноября – подробности

Что изменится для узбекистанцев с 1 ноября – подробности

Что стоит ждать узбекистанцам кроме льгот по ипотеке.

2022-10-30T09:10+0500

2022-10-30T09:10+0500

2022-10-30T09:10+0500

общество

узбекистанцы

изменения

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ТАШКЕНТ, 30 окт — Sputnik. С первого ноября в законодательстве Узбекистана произойдет ряд различных изменений. О том, какие нововведения ждут граждан — читайте в нашем обзоре.Проверки предприятий станут открытымиВсе проверки, проводимые в деятельности субъектов предпринимательства, регистрируются в информационной системе "Единый государственный контроль".При этом проведение проверок в деятельности субъектов предпринимательства, не зарегистрированных в данной системе, считается незаконным.О начале проверок, проводимых по результатам системы "риск-анализ", предприниматели уведомляются не менее чем за 10 рабочих дней.Запрещено вновь проводить проверку на предмет и объект по ранее проверенному периоду деятельности субъекта предпринимательства и истребовать документы, ранее предъявленные субъектом предпринимательства.Расширяется льгота по выплате ипотекиРазрешается выделять ипотечные кредиты на приобретение квартир в новостройках, построенных частными подрядчиками. То есть ипотека распространяется на квартиры без ремонта, продаваемые на первичном рынке без условия сдачи под ключ.Кредиты также можно получить на выплату субсидий, на компенсацию части первоначального взноса и части процентов по ипотечному кредиту.Начинается эксперимент по приему брачных заявлений через ЦГУПравовой эксперимент проведут с 1 ноября 2022 года по 1 июля 2023 года по приему заявлений для регистрации заключения и расторжения брака через районные (городские) ЦГУ (центры государственных услуг) в Сырдарьинской области.Предоставляются субсидии предпринимателям, привлекающим надомниковСубъектам предпринимательства, обеспечившим занятость владельцев приусадебных земельных участков путем кооперации и надомного труда, за счет Государственного фонда содействия занятости выделяются субсидии на приобретение и последующую передачу владельцам приусадебных земель:При этом, указанная субсидия выделяется на основании рекомендации помощников хокимов из расчета до 20-кратного размера БРВ на 1 владельца приусадебного земельного участка.Льготы экспортерам применяются независимо от доли объема экспортаС 1 ноября льготы в виде уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и налогу с оборота применяются к организациям-экспортерам независимо от доли объема экспорта в общей выручке, поступившей от реализации товаров.Кроме того, если сумма валюты, не поступившая в рамках одного экспортного контракта, меньше 5 процентов стоимости всей экспортной продукции, она не рассматривается в качестве просроченной дебиторской задолженности и к субъекту предпринимательства штраф не применяется.Наряду с этим разрешается экспорт семян дыни, клещевины, горчицы, сафлора.Студенты-медики выпускных курсов смогут работать во всех регионахМинистерство здравоохранения совместно с хокимиятами, определив потребность в врачах, принимает меры по трудоустройству студентов, магистров и клинических ординаторов на существующие вакантные должности во всех регионах республики.На первом этапе эксперимент по трудоустройству студентов медвузов проходил в Сурхандарьинской области.Управляющие компании многоэтажек включат в электронный реестрОрганы управления многоквартирными домами могут осуществлять управленческую деятельность исключительно после включения в электронный реестр.Согласно новому порядку указание мест, не предназначенных для проживания (нежилых помещений) и общего имущества (общих помещений) в многоквартирных домах, сведений о площади и границах земельного участка под домом и прилегающей территории, прилегающей к этому дому, является обязательным в следующих документах:

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