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https://uz.sputniknews.ru/20221030/posol-rossii-otvetil-na-obvineniya-v-adres-rf-iz-za-vyxoda-iz-zernovoy-sdelki-29580939.html
Посол России ответил на обвинения в адрес РФ из-за выхода из зерновой сделки
Посол России ответил на обвинения в адрес РФ из-за выхода из зерновой сделки
Власти страны приняли решение приостановить участие в черноморской инициативе в связи с терактом украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота.
2022-10-30T13:07+0500
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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов ответил на назвал обвинения в адрес РФ по поводу выхода из зерновой сделки.В субботу Россия официально приостановила свое участие в зерновой сделке "на неопределенный срок". Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел РФ.Такое решение вызвано тем, что 29 октября под прикрытием гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции украинские вооруженные силы нанесли массированный авиационный и морской удары с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота на военно-морской базе в Севастополе.Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаления из-за решения России по зерновой сделке и призвал Москву вернуться к участию в ней. Президент США Джо Байден назвал решение России "возмутительным", предположив, что такой шаг "увеличит голод".Читайте также: СМИ: Кличко просит у Запада одеяла для украинцев
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сша россия зерновая сделка черноморская инициатива посол россии в сша анатолий антонов госсекретарь энтони блинкен
сша россия зерновая сделка черноморская инициатива посол россии в сша анатолий антонов госсекретарь энтони блинкен

Посол России ответил на обвинения в адрес РФ из-за выхода из зерновой сделки

13:07 30.10.2022 (обновлено: 13:17 30.10.2022)
© Sputnik / Михаил ТургиевАнатолий Антонов, архивное фото
Анатолий Антонов, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.10.2022
© Sputnik / Михаил Тургиев
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Власти страны приняли решение приостановить участие в черноморской инициативе в связи с терактом украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота.
ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов ответил на назвал обвинения в адрес РФ по поводу выхода из зерновой сделки.
"Реакция Вашингтона на произошедшую террористическую атаку на порт Севастополя поистине возмущает. Мы не увидели никакого осуждения безрассудных действий киевского режима. <...> Опять все свели к ложным обвинениям нашей страны в обострении мировой продовольственной проблемы", — говорится в распространенном комментарии дипломата.
В субботу Россия официально приостановила свое участие в зерновой сделке "на неопределенный срок". Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел РФ.
Такое решение вызвано тем, что 29 октября под прикрытием гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции украинские вооруженные силы нанесли массированный авиационный и морской удары с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота на военно-морской базе в Севастополе.

"В связи с действиями украинских вооруженных сил, которыми руководили британские специалисты, направленными в том числе против российских судов, обеспечивающих функционирование указанного гуманитарного коридора (что нельзя квалифицировать иначе, нежели теракт), российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в "черноморской инициативе", и приостанавливает её реализацию с сегодняшнего дня на неопределённый срок", - подчеркнули в МИД России.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаления из-за решения России по зерновой сделке и призвал Москву вернуться к участию в ней. Президент США Джо Байден назвал решение России "возмутительным", предположив, что такой шаг "увеличит голод".
Читайте также: СМИ: Кличко просит у Запада одеяла для украинцев
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