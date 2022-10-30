https://uz.sputniknews.ru/20221030/posol-rossii-otvetil-na-obvineniya-v-adres-rf-iz-za-vyxoda-iz-zernovoy-sdelki-29580939.html

Посол России ответил на обвинения в адрес РФ из-за выхода из зерновой сделки

Посол России ответил на обвинения в адрес РФ из-за выхода из зерновой сделки

Власти страны приняли решение приостановить участие в черноморской инициативе в связи с терактом украинских вооруженных сил на корабли Черноморского флота.

2022-10-30T13:07+0500

2022-10-30T13:07+0500

2022-10-30T13:17+0500

россия

сша

украина

зерно

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ТАШКЕНТ, 30 окт – Sputnik. Посол России в США Анатолий Антонов ответил на назвал обвинения в адрес РФ по поводу выхода из зерновой сделки.В субботу Россия официально приостановила свое участие в зерновой сделке "на неопределенный срок". Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел РФ.Такое решение вызвано тем, что 29 октября под прикрытием гуманитарного коридора для вывоза сельхозпродукции украинские вооруженные силы нанесли массированный авиационный и морской удары с помощью беспилотников по кораблям и инфраструктуре Черноморского флота на военно-морской базе в Севастополе.Американский госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаления из-за решения России по зерновой сделке и призвал Москву вернуться к участию в ней. Президент США Джо Байден назвал решение России "возмутительным", предположив, что такой шаг "увеличит голод".Читайте также: СМИ: Кличко просит у Запада одеяла для украинцев

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