https://uz.sputniknews.ru/20221031/28465664.html

Яблочный пудинг Евы: рецепт с 200-летней историей

Яблочный пудинг Евы: рецепт с 200-летней историей

Осень – идеальное время для теплых десертов. Это популярное британское блюдо готовят уже несколько сотен лет, а среди фанатов яблочного пирога - знаменитая Мисс Марпл. Рассказываем его историю и даем рецепт.

2022-10-31T07:00+0500

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это интересно

рецепт

десерт

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Урожай яблок дает повод вспомнить о самых вкусных рецептах из этих полезных фруктов. Пудинг Евы – знаменитое и во всех отношениях восхитительное блюдо, в котором "вкусно" сочетаются печеные яблоки и бисквит. Подавать пудинг следует с щедрым количеством заварного крема, мороженого или сливок. Историей и рецептом пудинга делятся наши коллеги из Sputnik Азербайджан.Этот десерт британцы готовят на своих кухнях уже почти 200 лет. Первый известный рецепт пудинга Евы (Eve's pudding) был создан в 1824 году. Название пирога отсылает к библейской Еве, угостившей Адама яблоком. В этом пудинге яблок действительно много. Но также присутствует и вкусное бисквитное тесто.Вкусный десерт прославился не только среди обывателей. Одна из любимых многими литературных героинь – великолепный сыщик и старушка-"божий одуванчик" Мисс Марпл частенько, по замыслу великой Агаты Кристи, упоминает про "рецепт совершенно изумительного печёного яблочного пудинга". Старушка-детектив очень любит пить чай с этим пудингом. Речь идет как раз о знаменитом десерте имени Евы.Блюдо появляется в кулинарных книгах еще в XIX веке. Только в оригинале это был как раз не печеный, а вареный пудинг. Чтобы его приготовить, нужно было смешать нарезанные яблоки с хлебными крошками, жиром, изюмом, лимонной цедрой и яйцами, а затем варить. Предположительно, уже в XX веке для этого блюда стали использовать обычное тесто и готовить его в духовке, а сам пудинг стал слоеным: внизу яблоки, сверху тесто. При таком строении у него всё же есть существенное отличие от обычных кексов и пирогов: его приходится накладывать ложками, а не резать кусочками, так как верхний и нижний слои слабо соединены друг с другом. Поэтому, наверное, его по-прежнему называют пудингом.Пудинг выглядит очень аппетитно: сверху — слой нежного теста, ароматный миндаль и лимонная цедра, под ним — кисловатые яблоки. Контраст вкусов, контраст текстур. Итак, рассказываем рецепт традиционного британского десерта из яблок.Пудинг Евы: пошаговый рецептЧтобы приготовить пудинг Евы, нам понадобятся: 2 больших яблока (общим весом около 500 граммов); 1 столовая ложка сока лимона; 100 граммов сливочного масла; 2 столовые ложки сахара + 100 граммов сахара для верхнего слоя; 100 граммов муки; 2 яйца; столовая ложка горячей воды; мороженое или заварной крем для подачи на стол.Как приготовитьРазогрейте духовку до 180 градусов.Снимите с яблок кожуру, достаньте из них сердцевину и порежьте яблоки на тонкие дольки. Положите яблоки в кастрюлю, добавьте лимонный сок и 2 столовые ложки воды. Перемешайте, накройте крышкой и тушите яблоки 5 минут, пока они не смягчатся.Добавьте 20 граммов масла и 2 столовые ложки сахара, перемешайте. Потом перенесите смесь в форму для выпекания (можно использовать несколько отдельных малых форм). Отставьте в сторону.Взбейте 80 граммов размягченного масла и 100 граммов сахара, пока смесь не увеличится в размере и не станет легкой. Добавьте в смесь муку (столовыми ложками) и яйца поочередно, осторожно перемешивайте в процессе. В конце также добавьте в смесь столовую ложку горячей воды.Выложите готовую смесь на яблоки. Запекайте пудинг в духовке 30-35 минут или пока его верх не станет пышным и золотистым. Подавайте с мороженым или с заварным кремом.

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