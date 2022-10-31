https://uz.sputniknews.ru/20221031/bolshinstvo-uzbekistanskix-jenschin-mechtaet-o-3-4-detyax---dannye-statistiki-29623530.html

Большинство узбекистанских женщин мечтает о 3-4 детях - данные статистики

Большинство узбекистанских женщин мечтает о 3-4 детях - данные статистики

Наиболее предпочтительным возрастом для рождения первенца женщины в Узбекистане считают период 20-24 лет. 31.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-31T18:53+0500

2022-10-31T18:53+0500

2022-10-31T18:53+0500

общество

узбекистан

женщины

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Научно-исследовательский институт Семьи и женщин Узбекистана провел социологическое исследование с целью спрогнозировать демографическое будущее республики. Опрос охватил жительниц 15 городов и 33 районов, сообщили в НИИ на брифинге 31 октября, передает корреспондент Sputnik.Согласно результатам опроса, большинство узбекистанских женщин мечтает о 3-4 детях - 47,3% опрошенных женщин планируют иметь четверых детей, а 38,6% - троих. Значит, темпы демографического роста в стране в ближайшие годы останутся стабильными, считают авторы исследования.Первого ребенка в Узбекистане предпочитают рожать в основном в возрасте 20-24 лет, а оптимальным возрастным диапазоном для рождения последнего считают период 30-35 лет.Среди причин создания большой семьи чаще всего участницы опроса выделяли такой фактор, как поддержка в старости. Религиозные убеждения же играют не столь большую роль при планировании семьи - их в качестве причины указала каждая десятая участница опроса.77,5 % женщин репродуктивного возраста осведомлены о предохранении, также сообщается в исследовании. Из них 64,4% отметили, что осведомлены о предупреждении беременности в достаточной степени, 13,1% - частично.В Узбекистане рождаемость увеличивается из года в год. Если в 2000 году родилось 527,6 тыс. детей, в 2010 году — 634,8 тыс., а в 2021 году — 905,2 тыс. детей.

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