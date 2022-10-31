https://uz.sputniknews.ru/20221031/bolshinstvo-uzbekistanskix-jenschin-mechtaet-o-3-4-detyax---dannye-statistiki-29623530.html
Большинство узбекистанских женщин мечтает о 3-4 детях - данные статистики
Большинство узбекистанских женщин мечтает о 3-4 детях - данные статистики
Наиболее предпочтительным возрастом для рождения первенца женщины в Узбекистане считают период 20-24 лет. 31.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-31T18:53+0500
2022-10-31T18:53+0500
2022-10-31T18:53+0500
общество
узбекистан
женщины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/01/27678773_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d77bf682c7661077145ecb7b9cf3d018.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Научно-исследовательский институт Семьи и женщин Узбекистана провел социологическое исследование с целью спрогнозировать демографическое будущее республики. Опрос охватил жительниц 15 городов и 33 районов, сообщили в НИИ на брифинге 31 октября, передает корреспондент Sputnik.Согласно результатам опроса, большинство узбекистанских женщин мечтает о 3-4 детях - 47,3% опрошенных женщин планируют иметь четверых детей, а 38,6% - троих. Значит, темпы демографического роста в стране в ближайшие годы останутся стабильными, считают авторы исследования.Первого ребенка в Узбекистане предпочитают рожать в основном в возрасте 20-24 лет, а оптимальным возрастным диапазоном для рождения последнего считают период 30-35 лет.Среди причин создания большой семьи чаще всего участницы опроса выделяли такой фактор, как поддержка в старости. Религиозные убеждения же играют не столь большую роль при планировании семьи - их в качестве причины указала каждая десятая участница опроса.77,5 % женщин репродуктивного возраста осведомлены о предохранении, также сообщается в исследовании. Из них 64,4% отметили, что осведомлены о предупреждении беременности в достаточной степени, 13,1% - частично.В Узбекистане рождаемость увеличивается из года в год. Если в 2000 году родилось 527,6 тыс. детей, в 2010 году — 634,8 тыс., а в 2021 году — 905,2 тыс. детей.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/09/01/27678773_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_89a15419f732c79bd826f9a01611a1ee.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, женщины
Большинство узбекистанских женщин мечтает о 3-4 детях - данные статистики
Наиболее предпочтительным возрастом для рождения первенца женщины в Узбекистане считают период 20-24 лет.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik.
Научно-исследовательский институт Семьи и женщин Узбекистана провел социологическое исследование
с целью спрогнозировать демографическое будущее республики. Опрос охватил жительниц 15 городов и 33 районов, сообщили в НИИ на брифинге 31 октября, передает корреспондент Sputnik.
Согласно результатам опроса, большинство узбекистанских женщин мечтает о 3-4 детях - 47,3% опрошенных женщин планируют иметь четверых детей, а 38,6% - троих. Значит, темпы демографического роста в стране в ближайшие годы останутся стабильными, считают авторы исследования.
Первого ребенка в Узбекистане предпочитают рожать в основном в возрасте 20-24 лет, а оптимальным возрастным диапазоном для рождения последнего считают период 30-35 лет.
Среди причин создания большой семьи чаще всего участницы опроса выделяли такой фактор, как поддержка в старости. Религиозные убеждения же играют не столь большую роль при планировании семьи - их в качестве причины указала каждая десятая участница опроса.
77,5 % женщин репродуктивного возраста осведомлены о предохранении, также сообщается в исследовании. Из них 64,4% отметили, что осведомлены о предупреждении беременности в достаточной степени, 13,1% - частично.
В Узбекистане рождаемость увеличивается из года в год. Если в 2000 году родилось 527,6 тыс. детей, в 2010 году — 634,8 тыс., а в 2021 году — 905,2 тыс. детей.