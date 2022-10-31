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Изумрудная осень: как выглядит Самарканд в октябре - фото
Изумрудная осень: как выглядит Самарканд в октябре - фото
Как выглядит древний город в октябре - смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-10-31T21:41+0500
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фото
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фото самарканд яшил макон осень в узбекистане природа узбекская парки самарканда скверы
фото самарканд яшил макон осень в узбекистане природа узбекская парки самарканда скверы

Изумрудная осень: как выглядит Самарканд в октябре - фото

21:41 31.10.2022
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Говоря об осени, поэты и писатели любят использовать для описания прилагательное "золотая". Но не в случае с солнечным Самаркандом, до сих пор утопающим в зелени. Как выглядит древний город в октябре - смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik/Анна Желиховская

Осень только-только начинает чувствоваться в Самарканде - местами уже желтеет листва.

Осень только-только начинает чувствоваться в Самарканде - местами уже желтеет листва. - Sputnik Узбекистан
1/6
© Sputnik/Анна Желиховская

Осень только-только начинает чувствоваться в Самарканде - местами уже желтеет листва.

© Sputnik/Анна Желиховская

Однако большая часть города до сих пор утопает в зелени.

Однако большая часть города до сих пор утопает в зелени. - Sputnik Узбекистан
2/6
© Sputnik/Анна Желиховская

Однако большая часть города до сих пор утопает в зелени.

© Sputnik/Анна Желиховская

Типичный самаркандский октябрь.

Типичный самаркандский октябрь. - Sputnik Узбекистан
3/6
© Sputnik/Анна Желиховская

Типичный самаркандский октябрь.

© Sputnik/Анна Желиховская

Признак осени в Самарканде - опавшая листва в арыках.

Признак осени в Самарканде - опавшая листва в арыках. - Sputnik Узбекистан
4/6
© Sputnik/Анна Желиховская

Признак осени в Самарканде - опавшая листва в арыках.

© Sputnik/Анна Желиховская

На улице тепло, поэтому октябрь в Самарканде - идеальное время для прогулок. Например, по местному бульвару, где проходил культурный фестиваль ШОС.

На улице тепло, поэтому октябрь в Самарканде - идеальное время для прогулок. Например, по местному бульвару, где проходил культурный фестиваль ШОС. - Sputnik Узбекистан
5/6
© Sputnik/Анна Желиховская

На улице тепло, поэтому октябрь в Самарканде - идеальное время для прогулок. Например, по местному бульвару, где проходил культурный фестиваль ШОС.

© Sputnik/Анна Желиховская

Средняя температура в Самарканде на этой неделе +16 градусов тепла, но иногда она будет повышаться до +22.

Средняя температура в Самарканде на этой неделе +16 градусов тепла, но иногда она будет повышаться до +22. - Sputnik Узбекистан
6/6
© Sputnik/Анна Желиховская

Средняя температура в Самарканде на этой неделе +16 градусов тепла, но иногда она будет повышаться до +22.

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