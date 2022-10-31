https://uz.sputniknews.ru/20221031/izumrudnaya-osen-kak-vyglyadit-samarkand-v-oktyabre---foto-29618354.html
Изумрудная осень: как выглядит Самарканд в октябре - фото
Изумрудная осень: как выглядит Самарканд в октябре - фото
Как выглядит древний город в октябре - смотрите в фотоленте Sputnik.
2022-10-31T21:41+0500
2022-10-31T21:41+0500
2022-10-31T21:41+0500
фото
самарканд
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фото самарканд яшил макон осень в узбекистане природа узбекская парки самарканда скверы
фото самарканд яшил макон осень в узбекистане природа узбекская парки самарканда скверы
Изумрудная осень: как выглядит Самарканд в октябре - фото
Говоря об осени, поэты и писатели любят использовать для описания прилагательное "золотая". Но не в случае с солнечным Самаркандом, до сих пор утопающим в зелени. Как выглядит древний город в октябре - смотрите в фотоленте Sputnik.
© Sputnik/Анна Желиховская
Осень только-только начинает чувствоваться в Самарканде - местами уже желтеет листва.
Осень только-только начинает чувствоваться в Самарканде - местами уже желтеет листва.
© Sputnik/Анна Желиховская
Однако большая часть города до сих пор утопает в зелени.
Однако большая часть города до сих пор утопает в зелени.
© Sputnik/Анна Желиховская
Типичный самаркандский октябрь.
Типичный самаркандский октябрь.
© Sputnik/Анна Желиховская
Признак осени в Самарканде - опавшая листва в арыках.
Признак осени в Самарканде - опавшая листва в арыках.
© Sputnik/Анна Желиховская
На улице тепло, поэтому октябрь в Самарканде - идеальное время для прогулок. Например, по местному бульвару, где проходил культурный фестиваль ШОС.
На улице тепло, поэтому октябрь в Самарканде - идеальное время для прогулок. Например, по местному бульвару, где проходил культурный фестиваль ШОС.
© Sputnik/Анна Желиховская
Средняя температура в Самарканде на этой неделе +16 градусов тепла, но иногда она будет повышаться до +22.
Средняя температура в Самарканде на этой неделе +16 градусов тепла, но иногда она будет повышаться до +22.