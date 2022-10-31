Изумрудная осень: как выглядит Самарканд в октябре - фото

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Говоря об осени, поэты и писатели любят использовать для описания прилагательное "золотая". Но не в случае с солнечным Самаркандом, до сих пор утопающим в зелени. Как выглядит древний город в октябре - смотрите в фотоленте Sputnik.