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Категорически с Гоблином: британское шапито, смешная оппозиция и беспомощный Маск
Категорически с Гоблином: британское шапито, смешная оппозиция и беспомощный Маск
Самое показательное в том, что Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании, - то, что его назначили, а не избрали, считает Дмитрий Пучков.
2022-10-31T10:09+0500
2022-10-31T10:09+0500
видео
великобритания
оппозиция
илон маск
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Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином". Приход к власти в Британии нового премьера Риши Сунака, бегство Ксении Собчак из России, покупка Маском сервиса микроблогов Twitter – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.Как работает свобода и демократия по-американски? Почему все инициативы эмигрировавших российских оппозиционеров выглядят смешно? Как работает антироссийская пропаганда? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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видео риши сунак великобритания оппозиция гоблин дмитрий пучков
видео риши сунак великобритания оппозиция гоблин дмитрий пучков

Категорически с Гоблином: британское шапито, смешная оппозиция и беспомощный Маск

10:09 31.10.2022
© Sputnik
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Самое показательное в том, что Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании, — то, что его назначили, а не избрали, считает Дмитрий Пучков.
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином". Приход к власти в Британии нового премьера Риши Сунака, бегство Ксении Собчак из России, покупка Маском сервиса микроблогов Twitter – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.

"Важный момент в назначении этого Риши Сунака в том, что население Великобритании к этому самому назначению никакого отношения не имеет. Его просто назначили. Это яркий образчик объективного устройства тамошней демократии", — считает Дмитрий Пучков.

Как работает свобода и демократия по-американски? Почему все инициативы эмигрировавших российских оппозиционеров выглядят смешно? Как работает антироссийская пропаганда? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
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