https://uz.sputniknews.ru/20221031/kategoricheski-s-goblinom-britanskoe-shapito-smeshnaya-oppozitsiya-i-bespomoschnyy-mask-29597098.html

Категорически с Гоблином: британское шапито, смешная оппозиция и беспомощный Маск

Категорически с Гоблином: британское шапито, смешная оппозиция и беспомощный Маск

Самое показательное в том, что Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании, - то, что его назначили, а не избрали, считает Дмитрий Пучков.

2022-10-31T10:09+0500

2022-10-31T10:09+0500

2022-10-31T10:09+0500

видео

великобритания

оппозиция

илон маск

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Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином". Приход к власти в Британии нового премьера Риши Сунака, бегство Ксении Собчак из России, покупка Маском сервиса микроблогов Twitter – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.Как работает свобода и демократия по-американски? Почему все инициативы эмигрировавших российских оппозиционеров выглядят смешно? Как работает антироссийская пропаганда? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.

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