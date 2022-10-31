https://uz.sputniknews.ru/20221031/kategoricheski-s-goblinom-britanskoe-shapito-smeshnaya-oppozitsiya-i-bespomoschnyy-mask-29597098.html
Категорически с Гоблином: британское шапито, смешная оппозиция и беспомощный Маск
Категорически с Гоблином: британское шапито, смешная оппозиция и беспомощный Маск
Самое показательное в том, что Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании, - то, что его назначили, а не избрали, считает Дмитрий Пучков.
2022-10-31T10:09+0500
2022-10-31T10:09+0500
2022-10-31T10:09+0500
видео
великобритания
оппозиция
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1c/29553236_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_491961684717b9b37c64b1382f8f0ad5.png
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином". Приход к власти в Британии нового премьера Риши Сунака, бегство Ксении Собчак из России, покупка Маском сервиса микроблогов Twitter – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.Как работает свобода и демократия по-американски? Почему все инициативы эмигрировавших российских оппозиционеров выглядят смешно? Как работает антироссийская пропаганда? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.
великобритания
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1c/29553236_321:0:1278:718_1920x0_80_0_0_bc52a53a66050ae77609696e2ddb7405.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео риши сунак великобритания оппозиция гоблин дмитрий пучков
видео риши сунак великобритания оппозиция гоблин дмитрий пучков
Категорически с Гоблином: британское шапито, смешная оппозиция и беспомощный Маск
Самое показательное в том, что Риши Сунак стал премьер-министром Великобритании, — то, что его назначили, а не избрали, считает Дмитрий Пучков.
Новая неделя – новый выпуск "Категорически с Гоблином". Приход к власти в Британии нового премьера Риши Сунака, бегство Ксении Собчак из России, покупка Маском сервиса микроблогов Twitter – эти и другие темы обсуждаем вместе с Дмитрием Пучковым.
"Важный момент в назначении этого Риши Сунака в том, что население Великобритании к этому самому назначению никакого отношения не имеет. Его просто назначили. Это яркий образчик объективного устройства тамошней демократии", — считает Дмитрий Пучков.
Как работает свобода и демократия по-американски? Почему все инициативы эмигрировавших российских оппозиционеров выглядят смешно? Как работает антироссийская пропаганда? Ответы на все эти вопросы смотрите в нашем видео.