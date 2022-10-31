https://uz.sputniknews.ru/20221031/london-obvinyaet-rossiyu-v-kiberatake-na-telefon-liz-trass-29609680.html

Лондон обвиняет Россию в кибератаке на телефон Лиз Трасс

Лондон обвиняет Россию в кибератаке на телефон Лиз Трасс

Как политик Лиз Трасс умерла, но дело ее живет. На выходных вся Британия обсуждала взлом ее мобильника. Кто это сделал? Ну, натурально, "русские хакеры... 31.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-31T19:31+0500

2022-10-31T19:31+0500

2022-10-31T19:31+0500

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"Русские хакеры" — это такие сферические шпионы в вакууме, которых Лондон припрягает всякий раз, когда затевает очередную провокацию, пишет корреспондент РИА Новости.Если верить британским СМИ, то добрая старая Англия буквально нашпигована Петровыми и Бошировыми, которые вечно там что-то мутят — причем на самом высоком уровне. Туманный Альбион при таких раскладах выглядит просто криптоколонией Москвы.Непонятно, правда, зачем было загадочным хакерам взламывать телефон Лиз Трасс. Английские политики и без всяких взломов способны наговорить по телефону всякого-разного. Мы же помним, как министр обороны Британии, разоткровенничавшись по мобильнику с Вованом и Лексусом, выдал в эфир несколько вполне увесистых государственных секретов. То есть Лиз можно было просто позвонить и спросить все, что надо. Она бы сказала.Неясно, и что такого интересного могло храниться в ее телефоне? Рецепт омолаживающей маски для лица? Новая диета? "Хотите узнать, как Лиз Трасс сбросила вес? Каждое утро она пьет натощак стакан..."Тем более взлом мобильника состоялся еще тогда, когда Трасс была министром иностранных дел Британии. Что эта "девушка немножко не в себе" (по словам Владимира Путина) собой представляет, всем тогда было ясно и без всяких инсайдов. Танк, ушанка, "от татар до монголов", "Британия никогда не признает Воронеж"… Это, извините за мой французский, было дно.Ну и если хакеры накопали там какой-то компромат, то почему они не активировали его во время выборов Трасс, чтобы не допустить ее на пост премьер-министра? Впрочем, это как раз можно списать на византийское коварство русских. Посмотрели они на ее переписку, послушали звонки и решили — вот только такого премьер-министра Британии и не хватало. Вот это будет наша бомба.В этой истории много странного. Летом, когда Лиз сказала коллегам, что ее взломали, Борис Джонсон объявил "информационный блэкаут". В переводе на русский язык это означает, что премьер-министр страны попросту запретил свободным и независимым британским СМИ хоть что-то публиковать об этом скандале. Очевидно, загадочным хакерам он тоже как-то внушил мысль о блэкауте, те кротко согласились и решили подождать со своим шантажом.Отдадим должное благородству Джонсона. В то время он еще был премьер-министром, а Лиз, судя по утечкам, активно переговаривалась с коллегой Квази Квартенгом, как бы побыстрее его подсидеть и свалить. Собеседники не скупились на нелестные определения в адрес Бориса. Тем не менее он решил спасти партию от скандала, понимая, что нелюбовь электората и так уже зашкаливает.По словам источника, "Лиз очень волновалась, что компромат не позволит ей стать премьер-министром, и не могла спать". Через некоторое время секретарь кабинета Саймон Кейс продлил информационный мораторий. Тогда Лиз немного полегчало. Она снова начала высыпаться, стала премьер-министром и заодно сменила мобильный номер.С очередным мобильником все оказалось крайне непросто. Лиз многим не сообщила свой новый номер, и министры часто не могли ей дозвониться. Это длилось довольно долго. Мир балансировал на грани третьей мировой войны, британские спецслужбы готовили и осуществляли акты международного терроризма типа подрыва "Северного потока", а премьер-министр страны все возилась с новым телефоном, пытаясь понять, как импортировать контакты из старого и почему эта кнопочка не работает так, как прежде, и где все мои эмодзи с котиками.Незадолго до конца своего срока Трасс с телефоном разобралась, но тут — новая напасть. Президент Путин намекнул европейцам, что "роза ветров может развернуться в сторону тех, кто ведет ядерный шантаж против России". Это просто научный факт, но Лиз отчего-то перепугалась и принялась гуглить "розу ветров".Последние дни своего пребывания на посту премьер-министр Англии провела в постоянных консультациях с метеорологами и специалистами по радиозащите. "Лиз была просто одержима направлением ветра, — вспоминает источник Daily Mail. — Она целыми днями смотрела прогноз погоды".После ухода Лиз в отставку тему мобильника наконец решили слить в прессу. Источники британских журналистов утверждают, что самый страшный компромат из имеющихся на телефоне файлов — это переговоры Трасс в качестве мининдел с европейскими коллегами по теме поставок вооружений и финансовых вливаний в Украину.Даже публично госпожа Трасс ощутимо давила в этом плане на европейцев. Нетрудно представить, что там было в личных переговорах, какая лексика и общая тональность. Сплошной, должно быть, "F**k EU" — незабвенный слоган Виктории Нуланд. Но европейским политикам, как бы они ни надували щеки, к такому обращению не привыкать. Скандала из этого не раскрутить.Хуже то, что Лиз могла по простоте душевной начать объяснять союзникам по НАТО, что Украина на самом деле ни при чем, а просто срочно требуется повоевать с Россией. Такое признание выглядело бы глупо — Запад изо всех сил скрывает свои истинные цели, но Трасс ведь действительно не самая умная женщина.Невольно вспоминается, что в свое время ее адюльтер с женатым коллегой обсуждала вся страна. Скандал был таким громким, что коллега пострадал. Он был женат на инвестбанкире — нет-нет, это не то, что вы подумали. Инвестбанкир была женщиной и, конечно, она в сердцах бросила изменщика, и он остался без инвестиций. Супруг Трасс, напротив, простил непутевую жену и принял ее обратно в семью, однако публика до сих пор обсуждает, кто же был настоящим отцом ее младшей дочери.Все мы люди, все человеки, не хочется тут ханжески закатывать глаза, но эта история не о пороке и ханжестве, она — об информационной безопасности. Премьер-министр Тони Блэр был, по слухам, тем еще ловеласом, однако все сплетни о его похождениях стали просачиваться в инфополе только по окончании его политической карьеры, потому что он прекрасно шифровался. Простодушной же Лиз Трасс это искусство неведомо. Поэтому одна-единственная ее интрижка стала целой притчей во языцех.Эта легкость в мыслях необыкновенная вообще свойственна современным политикам на самых высоких постах. Совсем недавно похожий скандал едва не снес другого политического лидера европейской страны — премьер-министра Финляндии. Нет, ей не взламывали мобильник, ее на мобильник снимали.Санна Марин устроила дружескую вечеринку в самом непритязательном стиле — бухло, наркотики, танцы-шманцы-обжиманцы. Проснувшись наутро, подруги и друзья премьер-министра зашли в соцсети и стали выкладывать туда видео со своих мобильников. Ох, чего ж там только не было! Не будем описывать, эти видео можно найти в интернете, но в общем понятно, что так вести себя премьер-министру все-таки не стоит.Санна Марин упорно защищала право на личную жизнь и алкоголь. Финский электорат угрюмо бухтел. Тем временем появлялись все новые видосы, они становились все горячее. Либеральная пресса изо всех сил отстаивала право молодой женщины, выросшей в семье двух лесбиянок, на то, чтобы самовыражаться как угодно. В конце концов от критиков отбились, и Марин осталась на посту — кто же еще одобрит завоз в страну американских ядерных бомб и построит забор с Россией?Вот тоже к вопросу об информационной безопасности. Как вообще руководитель государства может заниматься черт знает чем в компании черт знает кого, зная, что его (ее) при этом снимают на телефоны? Мне кажется, тут есть простое объяснение.Все эти "девушки немножко не в себе" и такие же юноши — они не политики в исконно-посконном смысле слова. Они ощущают себя поп-звездами, иконами стиля. Какие-то избегающие известности богатые дяденьки их раскручивают, продюсируют, указывают, что говорить. А они что, они просто рот раскрывают по команде.Скандал с мобильником Трасс ровно на той же линии. Все европейские политики, по идее, отлично знают, что их телефоны прослушивают. В 2013 году Эдвард Сноуден просто довел эту информацию до малость обалдевших народов. На сегодня, судя по всему, тут ничего не изменилось. Американское Агентство нацбезопасности как слушало всех, кого надо, так и продолжает слушать.Что мешало Трасс интриговать против Джонсона, встречаясь с другими заговорщиками где-нибудь в парке и ведя с ними шекспировские диалоги? Почему надо было окучивать европейских политиков не в личном формате, а по телефону? Но Лиз просто ощущает себя актрисой на одну роль, у нее и мысли нет о какой-то ответственности — перед народом, перед страной, да даже перед партией. Ну слила она эту роль, случился факап, но ведь пенсия все равно будет капать, хватит на старость где-нибудь в Средиземноморье.Возникает впечатление, что информацией с ее телефона все это время владели и решили ее наконец огласить американские патроны. Если там есть что-то про войну с Россией, ядерную провокацию, готовившиеся теракты на "Северных потоках", то Вашингтону самое время отмежеваться от этих признаний и на голубом глазу заявить — это, мол, не мы, это "англичанка гадит".Ну а британские партнеры раскручивают тем временем свой любимый дискурс про "русских хакеров". Статьи про взлом украшены фотографиями Путина, разговаривающего по телефону, создавая впечатление, что президент России чуть ли не сам ломал несчастный мобильник. Ни одного доказательства партнеры не приводят, впрочем, и на highly likely уже не размениваются. Просто "это сделали русские", и все.Осторожно вбрасывается тема о том, что взлом мобильника премьер-министра может быть расценен как кибератака на ключевую инфраструктуру Британии. А это, в свою очередь, требует соответствующих военных ответов — вплоть до ядерного. В общем, политический труп Лиз Трасс британцы использовали по полной. Мобильник "девушки немножко не в себе" становится поводом к масштабной эскалации.Читайте также:"Вместо Елизаветы": спасет ли Британию кризисный менеджер-мультимиллиардер

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