https://uz.sputniknews.ru/20221031/ministr-prosvescheniya-rossii-pribyl-v-tashkent-29604674.html

Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент

Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент

В рамках визита Сергей Кравцов встретится с узбекистанскими коллегами и обсудит гуманитарные проекты России в Узбекистане.

2022-10-31T11:20+0500

2022-10-31T11:20+0500

2022-10-31T11:29+0500

общество

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1f/29606354_0:325:960:865_1920x0_80_0_0_bba08f9c72c954dd8badb2c93d1ea75d.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент и встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках визита Кравцов планирует обсудить с руководством министерств дошкольного и народного образования Узбекистане реализацию российских гуманитарных проектов "Класс!" и "Малыш".Другой темой для обсуждения станет деятельность ташкентского филиала Российского государственного педагогического университета имени Александра Герцена (выступает оператором проекта "Класс!". — Sputnik).Кроме этого, Сергей Кравцов примет участие в церемонии передачи макетов учебно-методических пособий для общеобразовательных школ Узбекистана. Пособия разработал коллектив авторов из России и Узбекистана.

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

сергей кравцов что такое проект класс малыш в узбекистане