https://uz.sputniknews.ru/20221031/ministr-prosvescheniya-rossii-pribyl-v-tashkent-29604674.html
Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент
Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент
В рамках визита Сергей Кравцов встретится с узбекистанскими коллегами и обсудит гуманитарные проекты России в Узбекистане.
2022-10-31T11:20+0500
2022-10-31T11:20+0500
2022-10-31T11:29+0500
общество
ташкент
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент и встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает корреспондент Sputnik.В рамках визита Кравцов планирует обсудить с руководством министерств дошкольного и народного образования Узбекистане реализацию российских гуманитарных проектов "Класс!" и "Малыш".Другой темой для обсуждения станет деятельность ташкентского филиала Российского государственного педагогического университета имени Александра Герцена (выступает оператором проекта "Класс!". — Sputnik).Кроме этого, Сергей Кравцов примет участие в церемонии передачи макетов учебно-методических пособий для общеобразовательных школ Узбекистана. Пособия разработал коллектив авторов из России и Узбекистана.
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сергей кравцов что такое проект класс малыш в узбекистане
сергей кравцов что такое проект класс малыш в узбекистане
Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент
11:20 31.10.2022 (обновлено: 11:29 31.10.2022)
В рамках визита Сергей Кравцов встретится с узбекистанскими коллегами и обсудит гуманитарные проекты России в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Министр просвещения России Сергей Кравцов прибыл в Ташкент и встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Узбекистане Олегом Мальгиновым, сообщает корреспондент Sputnik.
В рамках визита Кравцов планирует обсудить с руководством министерств дошкольного и народного образования Узбекистане реализацию российских гуманитарных проектов "Класс!" и "Малыш".
Другой темой для обсуждения станет деятельность ташкентского филиала Российского государственного педагогического университета имени Александра Герцена (выступает оператором проекта "Класс!". — Sputnik).
Кроме этого, Сергей Кравцов примет участие в церемонии передачи макетов учебно-методических пособий для общеобразовательных школ Узбекистана. Пособия разработал коллектив авторов из России и Узбекистана.