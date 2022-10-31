https://uz.sputniknews.ru/20221031/nematov-rasskazal-o-detalyax-monitoringa-prezidentskix-vyborov-v-kazaxstane-29608933.html
Неъматов рассказал о деталях мониторинга президентских выборов в Казахстане
Неъматов рассказал о деталях мониторинга президентских выборов в Казахстане
Наблюдать за выборами от миссии СНГ в Казахстане будут более 100 человек, 10 из которых уже прибыли в страну.
2022-10-31T13:19+0500
2022-10-31T13:19+0500
2022-10-31T13:32+0500
политика
казахстан
выборы президента
илхом неъматов
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ уже приступила к мониторингу избирательной кампании в Казахстане, сообщает агентство "Дунё" со ссылкой на зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхома Неъматова.По словам Неъматова, решением оргвопросов в ходе мониторинга будет специальный штаб миссии – он будет распределять наблюдателей по регионам и заниматься вопросами оценки избирательного законодательства Казахстана.Также в составе миссии – представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ, дипломаты и сотрудники Исполкома СНГ.Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Кандидатами выступили шесть человек, включая действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева.Наблюдать за выборами от миссии СНГ в Казахстане будут более 100 наблюдателей, которые делятся на два типа – долгосрочные и краткосрочные. Десять долгосрочных наблюдателей уже прибыли в Казахстан, а краткосрочные наблюдатели приедут в страну за несколько дней до начала выборов.Миссия СНГ стремится охватить все регионы Казахстана в ходе мониторинга, подчеркнул Неъматов.
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выборы президента в казахстане наблюдатели новости как проходят токаев ильхом илхом неъматов нематов исполком снг
выборы президента в казахстане наблюдатели новости как проходят токаев ильхом илхом неъматов нематов исполком снг
Неъматов рассказал о деталях мониторинга президентских выборов в Казахстане
13:19 31.10.2022 (обновлено: 13:32 31.10.2022)
Наблюдать за выборами от миссии СНГ в Казахстане будут более 100 человек, 10 из которых уже прибыли в страну.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ уже приступила к мониторингу избирательной кампании в Казахстане, сообщает агентство "Дунё" со ссылкой на зампредседателя Исполнительного комитета СНГ Ильхома Неъматова.
По словам Неъматова, решением оргвопросов в ходе мониторинга будет специальный штаб миссии – он будет распределять наблюдателей по регионам и заниматься вопросами оценки избирательного законодательства Казахстана.
"Миссией будет руководить председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Мне поручено участвовать в открытии нашей миссии, — заявил Ильхом Неъматов. — В состав миссии войдут представители всех стран СНГ".
Также в составе миссии – представители Межпарламентской Ассамблеи СНГ, дипломаты и сотрудники Исполкома СНГ.
Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Кандидатами выступили шесть человек, включая действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева.
Наблюдать за выборами от миссии СНГ в Казахстане будут более 100 наблюдателей, которые делятся на два типа – долгосрочные и краткосрочные. Десять долгосрочных наблюдателей уже прибыли в Казахстан, а краткосрочные наблюдатели приедут в страну за несколько дней до начала выборов.
Миссия СНГ стремится охватить все регионы Казахстана в ходе мониторинга, подчеркнул Неъматов.