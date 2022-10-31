https://uz.sputniknews.ru/20221031/neudivitelno-chto-ego-boyatsya-v-kitae-otsenili-rossiyskiy-superbombardirovschik-29608356.html
Неудивительно, что его боятся: в Китае оценили российский супербомбардировщик
Неудивительно, что его боятся: в Китае оценили российский супербомбардировщик
По мнению аналитиков Baijiahao, российский бомбардировщик Ту-160 держит в страхе Соединенные Штаты.
2022-10-31T13:57+0500
2022-10-31T13:57+0500
2022-10-31T13:57+0500
россия
ту-160
китай
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Несмотря на то, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 был разработан еще в 1980-х годах, он внушает стран США, считает обозреватель китайского портала Baijiahao.Этому способствуют два фактора – способность разгоняться до 2,05 Маха (это лучший показатель в мире на сегодняшний день), а также способность сокращать время подлета к цели при помощи сверхзвуковой крейсерской скорости (за грациозность полета Ту-160 также известен как "Белый лебедь" - Sputnik).Впечатление производит и арсенал, которым оснащен Ту-160, считают в китайском СМИ.Кроме этого, бомбардировщик может поражать цели на малой высоте и запускать снаряды за пределами сети ПВО противника, зачищать цели, которые нужно ликвидировать до того момента, когда враг сможет завершить перехват.
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ту-160 когда разработан описание чем знаменит белый лебедь как называют еще история характеристика скорость
ту-160 когда разработан описание чем знаменит белый лебедь как называют еще история характеристика скорость
Неудивительно, что его боятся: в Китае оценили российский супербомбардировщик
По мнению аналитиков Baijiahao, российский бомбардировщик Ту-160 держит в страхе Соединенные Штаты.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Несмотря на то, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 был разработан еще в 1980-х годах, он внушает стран США, считает обозреватель китайского портала Baijiahao.
Этому способствуют два фактора – способность разгоняться до 2,05 Маха (это лучший показатель в мире на сегодняшний день), а также способность сокращать время подлета к цели при помощи сверхзвуковой крейсерской скорости (за грациозность полета Ту-160 также известен как "Белый лебедь" - Sputnik).
Впечатление производит и арсенал, которым оснащен Ту-160, считают в китайском СМИ.
"Ту-160 — это супер-бомбардировщик, способный нести в собственном встроенном бомбоотсеке тяжелые крылатые ракеты Х-101. Его можно загрузить сразу двенадцатью такими снарядами с четырехсоткилограммовыми боеголовками. Крылатая ракета Х-101 имеет дальность полета до пяти тысяч километров, что позволяет самолету выходить на огневую позицию за очень короткое время. Он также может выстраивать собственную траекторию полета для прикрытия малозаметных крылатых ракет нового типа, позволяя им беспрепятственно обходить средства ПВО противника и наносить смертоносные удары по нужной цели", — поясняет автор статьи.
Кроме этого, бомбардировщик может поражать цели на малой высоте и запускать снаряды за пределами сети ПВО противника, зачищать цели, которые нужно ликвидировать до того момента, когда враг сможет завершить перехват.
"Неудивительно, что западные страны так боятся российского бомбардировщика Ту-160. Хотя этот самолет не обладает такими характеристиками малозаметности, как B-2, сверхвысокая скорость полета и мощное вооружение, которое он несет, могут принести катастрофические разрушения любой военной базе и другим ключевым объектам, которые он захочет поразить", — охарактеризовал "Белого лебедя" автор.