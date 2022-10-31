https://uz.sputniknews.ru/20221031/neudivitelno-chto-ego-boyatsya-v-kitae-otsenili-rossiyskiy-superbombardirovschik-29608356.html

Неудивительно, что его боятся: в Китае оценили российский супербомбардировщик

Неудивительно, что его боятся: в Китае оценили российский супербомбардировщик

По мнению аналитиков Baijiahao, российский бомбардировщик Ту-160 держит в страхе Соединенные Штаты.

2022-10-31T13:57+0500

2022-10-31T13:57+0500

2022-10-31T13:57+0500

россия

ту-160

китай

россия

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Несмотря на то, что сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 был разработан еще в 1980-х годах, он внушает стран США, считает обозреватель китайского портала Baijiahao.Этому способствуют два фактора – способность разгоняться до 2,05 Маха (это лучший показатель в мире на сегодняшний день), а также способность сокращать время подлета к цели при помощи сверхзвуковой крейсерской скорости (за грациозность полета Ту-160 также известен как "Белый лебедь" - Sputnik).Впечатление производит и арсенал, которым оснащен Ту-160, считают в китайском СМИ.Кроме этого, бомбардировщик может поражать цели на малой высоте и запускать снаряды за пределами сети ПВО противника, зачищать цели, которые нужно ликвидировать до того момента, когда враг сможет завершить перехват.

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