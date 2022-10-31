https://uz.sputniknews.ru/20221031/nok-uzbekistana-nazval-sostav-sbornoy-na-chm-po-txekvondo-29596673.html

НОК Узбекистана назвал состав сборной на ЧМ по тхэквондо

НОК Узбекистана назвал состав сборной на ЧМ по тхэквондо

Первенство пройдет в Мексике 13-20 ноября впервые после трехлетнего перерыва. 31.10.2022, Sputnik Узбекистан

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спорт

чемпионат мира 2022

сборная

национальный олимпийский комитет узбекистана

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана объявил состав сборной республики на предстоящем чемпионате мира по тхэквондо.Первенство пройдет 13-20 ноября в Мексике впервые после трехлетнего перерыва. Помимо наград самого чемпионата, спортсмены будут бороться за рейтинговые очки в свой олимпийский зачет на пути к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.В состав сборной республики вошли как именитые спортсмены, так и молодые атлеты:Читайте также: В Ташкенте наградили парасборную Узбекистана – фото

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чемпионат мира 2022, сборная, национальный олимпийский комитет узбекистана