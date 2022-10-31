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НОК Узбекистана назвал состав сборной на ЧМ по тхэквондо
НОК Узбекистана назвал состав сборной на ЧМ по тхэквондо
Первенство пройдет в Мексике 13-20 ноября впервые после трехлетнего перерыва. 31.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-31T09:07+0500
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спорт
чемпионат мира 2022
сборная
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана объявил состав сборной республики на предстоящем чемпионате мира по тхэквондо.Первенство пройдет 13-20 ноября в Мексике впервые после трехлетнего перерыва. Помимо наград самого чемпионата, спортсмены будут бороться за рейтинговые очки в свой олимпийский зачет на пути к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.В состав сборной республики вошли как именитые спортсмены, так и молодые атлеты:Читайте также: В Ташкенте наградили парасборную Узбекистана – фото
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чемпионат мира 2022, сборная, национальный олимпийский комитет узбекистана
чемпионат мира 2022, сборная, национальный олимпийский комитет узбекистана

НОК Узбекистана назвал состав сборной на ЧМ по тхэквондо

09:07 31.10.2022 (обновлено: 09:13 31.10.2022)
© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСоревнования среди мужчин по тхэквондо
Соревнования среди мужчин по тхэквондо - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Павел Лисицын
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Первенство пройдет в Мексике 13-20 ноября впервые после трехлетнего перерыва.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана объявил состав сборной республики на предстоящем чемпионате мира по тхэквондо.
Первенство пройдет 13-20 ноября в Мексике впервые после трехлетнего перерыва. Помимо наград самого чемпионата, спортсмены будут бороться за рейтинговые очки в свой олимпийский зачет на пути к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.
В состав сборной республики вошли как именитые спортсмены, так и молодые атлеты:
Джахонгир Худойберидев (54 кг);
Амир Тураев (58 кг);
Нияз Пулатов (63 кг);
Улугбек Рашитов (68 кг);
Джасур Джайсунов (74 кг);
Шухрат Салаев (80 кг);
Никита Рафалович (87 кг);
Марат Мавлонов (+87 кг);
Зухра Тоджиматова (46 кг);
Зарнигор Хусниддинова (49 кг);
Ситора Эргашева (53 кг);
Мадина Мирбзалова (57 кг);
Феруза Содикова (62 кг);
Озода Собиржонова (67 кг);
Саодат Алиева (73 кг);
Светлана Осипова (+73 кг).
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