https://uz.sputniknews.ru/20221031/nok-uzbekistana-nazval-sostav-sbornoy-na-chm-po-txekvondo-29596673.html
НОК Узбекистана назвал состав сборной на ЧМ по тхэквондо
НОК Узбекистана назвал состав сборной на ЧМ по тхэквондо
Первенство пройдет в Мексике 13-20 ноября впервые после трехлетнего перерыва. 31.10.2022, Sputnik Узбекистан
2022-10-31T09:07+0500
2022-10-31T09:07+0500
2022-10-31T09:13+0500
спорт
чемпионат мира 2022
сборная
национальный олимпийский комитет узбекистана
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Национальный олимпийский комитет Узбекистана объявил состав сборной республики на предстоящем чемпионате мира по тхэквондо.Первенство пройдет 13-20 ноября в Мексике впервые после трехлетнего перерыва. Помимо наград самого чемпионата, спортсмены будут бороться за рейтинговые очки в свой олимпийский зачет на пути к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.В состав сборной республики вошли как именитые спортсмены, так и молодые атлеты:Читайте также: В Ташкенте наградили парасборную Узбекистана – фото
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чемпионат мира 2022, сборная, национальный олимпийский комитет узбекистана
чемпионат мира 2022, сборная, национальный олимпийский комитет узбекистана
НОК Узбекистана назвал состав сборной на ЧМ по тхэквондо
09:07 31.10.2022 (обновлено: 09:13 31.10.2022)
Первенство пройдет в Мексике 13-20 ноября впервые после трехлетнего перерыва.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik.
Национальный олимпийский комитет Узбекистана объявил
состав сборной республики на предстоящем чемпионате мира по тхэквондо.
Первенство пройдет 13-20 ноября в Мексике впервые после трехлетнего перерыва. Помимо наград самого чемпионата, спортсмены будут бороться за рейтинговые очки в свой олимпийский зачет на пути к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.
В состав сборной республики вошли как именитые спортсмены, так и молодые атлеты:
Джахонгир Худойберидев (54 кг);
Джасур Джайсунов (74 кг);
Никита Рафалович (87 кг);
Зухра Тоджиматова (46 кг);
Зарнигор Хусниддинова (49 кг);
Мадина Мирбзалова (57 кг);
Озода Собиржонова (67 кг);
Светлана Осипова (+73 кг).