https://uz.sputniknews.ru/20221031/podarok-na-veka-syrdarinskaya-oblast-postroila-tsentr-kultury-v-karakalpakstane--foto-29613864.html

Подарок на века: Сырдарьинская область построила центр культуры в Каракалпакстане — фото

Подарок на века: Сырдарьинская область построила центр культуры в Каракалпакстане — фото

В рамках церемонии открытия центра пройдет и общереспубликанская акция "Яшил макон".

2022-10-31T17:14+0500

2022-10-31T17:14+0500

2022-10-31T17:14+0500

общество

каракалпакстан

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Строители Сырдарьинской области возвели Центр духовности и просвещения "Сайхун и Джайхун" в Канлыкульском районе Республики Каракалпакстан.Как сообщили в пресс-службе хокимията Сырдарьинской области, центр построили в махалле "Маданият". В данный момент туда прибыла делегация из Сырдарьинской области для участия в торжественной церемонии открытия центра.Также в ходе церемонии планируются высадка молодых деревьев в рамках проекта "Яшил макон", очередной этап которого проходит по всему Узбекистану до 1 декабря, и выставка сельхозпродукции Сырдарьинской области.Различные регионы Узбекистана оказывают помощь Каракалпастану по развитию инфраструктуры. В мае этого года хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев посетил Каракалпакстан для ознакомления с проектами в сфере строительства, которые запланированы в Нукусе.

каракалпакстан

сырдарьинская область

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