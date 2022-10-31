https://uz.sputniknews.ru/20221031/punkt-propuska-na-granitse-kazaxstana-i-uzbekistana-zakroyut-do-2024-goda--prichiny-29615216.html

Пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана закроют до 2024 года — причины

Пункт пропуска на границе Казахстана и Узбекистана закроют до 2024 года — причины

Пункт пропуска "Зангиота-Коплонбек" будет закрыт с первого ноября на 19 месяцев.

2022-10-31T15:57+0500

2022-10-31T15:57+0500

2022-10-31T15:57+0500

туризм

казахстан

узбекистан

граница

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. С первого ноября пункт пропуска "Зангиота-Коплонбек" на границе с Казахстаном будет закрыт на 19 месяцев. Об этом сообщают в пресс-службе хокимията Ташкентской области.Причина закрытия автомобильного пункта пропуска – необходимость в модернизации и техническом переоснащении объекта, уточнили в пресс-службе.Узбекистан и Казахстан договорились о модернизации приграничных пунктов в декабре 2017 года, чтобы увеличить их пропускную способность и, таким образом, способствовать созданию комфортных условий для перемещения как физических лиц, так и грузоперевозчиков.В 2018 году также на 19 месяцев был закрыт пункт "Б. Конысбаева", поскольку из-за роста товаропотока из Казахстана в Узбекистан перестал справляться с потоком автомобилей и на границе стала образовываться очередь до 300 автомобилей в сутки.

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