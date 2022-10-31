https://uz.sputniknews.ru/20221031/putin-konflikt-vokrug-karabaxa-nujno-zavershat---video-29622810.html
Путин: Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать - видео
Путин: Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать - видео
Российский президент на встрече с Николом Пашиняном выразил надежду на продвижение в карабахском урегулировании.
2022-10-31T17:28+0500
2022-10-31T17:28+0500
2022-10-31T17:28+0500
в мире
никол пашинян
владимир путин
нагорный карабах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1f/29622185_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cbba3bb4109a57326a53e8ef885fbcfc.jpg
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Карабахский конфликт необходимо завершить - такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня в Сочи.Напомним, в Сочи запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана - на ней обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который станет основой будущего мирного договора.Для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном, отметил Никол Пашинян."На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона", - сказал Пашинян.Никол Пашинян отметил, что в ходе последнего закрытого заседания СКБ (Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik) говорил о том, что для Армении приемлемы те походы по Нагорному Карабаху, которые предлагает российский проект базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армения и Азербайджан предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. В рамках соглашения Ереван передал Баку следующие районы: Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский. Также в регионе разместились российские миротворцы.
нагорный карабах
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1f/29622185_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_feb2bcfc9683590ffef9116ecaadf05a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
путин пашинян карабах валдай
путин пашинян карабах валдай
Путин: Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать - видео
Российский президент на встрече с Николом Пашиняном выразил надежду на продвижение в карабахском урегулировании.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Карабахский конфликт необходимо завершить - такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня в Сочи.
"Этот конфликт длится уже десятилетиями. Поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласен с этим. Знаю, что у вас есть политическая воля к этому, и мы всячески это поддерживаем", - сказал Путин.
Напомним, в Сочи запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана - на ней обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который станет основой будущего мирного договора.
"Необходимо в трехстороннем формате найти ключевые моменты, которые позволят продвинуться вперед", - заявил Владимир Путин.
Для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном, отметил Никол Пашинян.
"На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона", - сказал Пашинян.
Никол Пашинян отметил, что в ходе последнего закрытого заседания СКБ (Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik) говорил о том, что для Армении приемлемы те походы по Нагорному Карабаху, которые предлагает российский проект базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.
Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армения и Азербайджан предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших.
В рамках соглашения Ереван передал Баку следующие районы: Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский. Также в регионе разместились российские миротворцы.