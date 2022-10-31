https://uz.sputniknews.ru/20221031/putin-konflikt-vokrug-karabaxa-nujno-zavershat---video-29622810.html

Путин: Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать - видео

Путин: Конфликт вокруг Карабаха нужно завершать - видео

Российский президент на встрече с Николом Пашиняном выразил надежду на продвижение в карабахском урегулировании.

2022-10-31T17:28+0500

2022-10-31T17:28+0500

2022-10-31T17:28+0500

в мире

никол пашинян

владимир путин

нагорный карабах

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Карабахский конфликт необходимо завершить - такое мнение выразил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня в Сочи.Напомним, в Сочи запланирована трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана - на ней обсудят карабахское урегулирование, а также могут выйти на принятие документа, который станет основой будущего мирного договора.Для Еревана приемлемы подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном, отметил Никол Пашинян."На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона", - сказал Пашинян.Никол Пашинян отметил, что в ходе последнего закрытого заседания СКБ (Совета коллективной безопасности ОДКБ - Sputnik) говорил о том, что для Армении приемлемы те походы по Нагорному Карабаху, которые предлагает российский проект базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.Боевые действия в Нагорном Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года. Армения и Азербайджан предпринимали несколько попыток заключить перемирие, однако успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. В рамках соглашения Ереван передал Баку следующие районы: Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский. Также в регионе разместились российские миротворцы.

нагорный карабах

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