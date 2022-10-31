https://uz.sputniknews.ru/20221031/sezon-dojdey-nachalsya-prognoz-pogody-v-uzbekistane-na-nedelyu-29607452.html
Сезон дождей начался: прогноз погоды в Узбекистане на неделю
Сезон дождей начался: прогноз погоды в Узбекистане на неделю
По прогнозам синоптиков, неделя выдастся умеренно дождливой, но теплой.
2022-10-31T11:58+0500
2022-10-31T11:58+0500
2022-10-31T13:35+0500
общество
погода
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Похолодания ждать не приходится, однако в течение недели дожди пройдут по всей республике, сообщают в Узгидромете. В понедельник осадки выпадут лишь в Ферганской долине, в остальных регионах – дождя нет, температура воздуха по всей стране варьируется от +13 до +18 градусов.Однако уже со вторника дожди пройдут в Каракалпакстане, а вечером – в Хорезмской области.Со среды дожди ожидаются уже и в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, температура понизится до +12...+17 градусов.Также, по прогнозам синоптиков, в период с 31 октября по 2 ноября в Узбекистане усилится ветер, возможен туман.
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погода узбекистан 31 октября 2 ноября на неделю
погода узбекистан 31 октября 2 ноября на неделю
Сезон дождей начался: прогноз погоды в Узбекистане на неделю
11:58 31.10.2022 (обновлено: 13:35 31.10.2022)
По прогнозам синоптиков, неделя выдастся умеренно дождливой, но теплой.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Похолодания ждать не приходится, однако в течение недели дожди пройдут по всей республике, сообщают в Узгидромете. В понедельник осадки выпадут лишь в Ферганской долине, в остальных регионах – дождя нет, температура воздуха по всей стране варьируется от +13 до +18 градусов.
Однако уже со вторника дожди пройдут в Каракалпакстане, а вечером – в Хорезмской области.
Со среды дожди ожидаются уже и в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях, температура понизится до +12...+17 градусов.
Также, по прогнозам синоптиков, в период с 31 октября по 2 ноября в Узбекистане усилится ветер, возможен туман.