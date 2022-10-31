https://uz.sputniknews.ru/20221031/shuxrat-isakulov-otsenil-uroven-bezopasnosti-turistov-v-uzbekistane-29625523.html
Шухрат Исакулов оценил уровень безопасности туристов в Узбекистане
Шухрат Исакулов оценил уровень безопасности туристов в Узбекистане
Во многом безопасности иностранных туристов в Узбекистане способствует установка систем видеонаблюдения и создание туристической полиции, считает эксперт.
2022-10-31T20:14+0500
2022-10-31T20:14+0500
2022-10-31T20:14+0500
туризм
полиция
безопасность
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Узбекистану необходимо и дальше развивать туристическую полицию. Об этом заявил советник офиса "Шелковый путь" при Министерстве туризма и культурного наследия республики, кандидат экономических наук Шухрат Исакулов на встрече с представителями Академии МВД.Как можно оценивать уровень безопасности в Узбекистане для туристов на сегодняшний день? С таким вопросом к эксперту по итогам мероприятия обратился корреспондент Sputnik.“По безопасности туристов, посещающих Узбекистан, нет никаких проблем и не могут быть, потому что у нас правоохранительные органы хорошо работают, население толерантное", - заявил Исакулов.Важную роль в обеспечении безопасности путешественников играет туристическая полиция Узбекистана, полагает эксперт. Напомним, в июне 2019 года при ГУВД Ташкента было создано Управление по безопасности туризма. Параллельно с Ташкентом тогда же аналогичные департаменты появились в Самарканде и Бухаре.В Ташкенте здание туристической полиции находится рядом с Северным вокзалом, напомнил эксперт.Также безопасности способствует внедрение систем видеонаблюдения в общественных местах - например, в ночных клубах и кафе, отметил Исакулов.
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узбекистан безопасность для туристов
узбекистан безопасность для туристов
Шухрат Исакулов оценил уровень безопасности туристов в Узбекистане
Во многом безопасности иностранных туристов в Узбекистане способствует установка систем видеонаблюдения и создание туристической полиции, считает эксперт.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Узбекистану необходимо и дальше развивать туристическую полицию. Об этом заявил советник офиса "Шелковый путь" при Министерстве туризма и культурного наследия республики, кандидат экономических наук Шухрат Исакулов на встрече с представителями Академии МВД.
Как можно оценивать уровень безопасности в Узбекистане для туристов на сегодняшний день? С таким вопросом к эксперту по итогам мероприятия обратился корреспондент Sputnik.
“По безопасности туристов, посещающих Узбекистан, нет никаких проблем и не могут быть, потому что у нас правоохранительные органы хорошо работают, население толерантное", - заявил Исакулов.
Важную роль в обеспечении безопасности путешественников играет туристическая полиция Узбекистана, полагает эксперт. Напомним, в июне 2019 года при ГУВД Ташкента было создано Управление по безопасности туризма. Параллельно с Ташкентом тогда же аналогичные департаменты появились в Самарканде и Бухаре.
"В главных туристических дестинациях есть будки, куда могут обратиться туристы, а также телефоны горячей линии - можно позвонить, если есть какие-то проблемы, этим оперативно займутся сотрудники турполиции. Но за последние четыре года мы ни разу не зафиксировали экстраординарных моментов, например, убийств или фактов преследования по отношению к туристам. То есть у нас всё очень спокойно", - резюмировал Шухрат Исакулов.
В Ташкенте здание туристической полиции находится рядом с Северным вокзалом, напомнил эксперт.
Также безопасности способствует внедрение систем видеонаблюдения в общественных местах - например, в ночных клубах и кафе, отметил Исакулов.