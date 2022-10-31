https://uz.sputniknews.ru/20221031/uchenye-vyyasnili-kakaya-doza-alkogolya-mojet-sprovotsirovat-insult-29628702.html

Ученые выяснили, какая доза алкоголя может спровоцировать инсульт

Ученые выяснили, какая доза алкоголя может спровоцировать инсульт

Употребление алкоголя повышает риск развития инсульта на 14%, пришел к выводу ирландский ученый. При этом определенная порция алкоголя способа увеличить риск геморрагического инсульта на 76%.

2022-10-31T22:14+0500

2022-10-31T22:14+0500

2022-10-31T22:14+0500

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алкоголь

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Инсульт - одна из главных причин смерти и инвалидности во всем мире, а употребление алкоголя значительно повышает его риск. По словам ирландского ученого, профессора университета Голуэй Мартина О'Доннела, вероятность инсульта у пьющих людей в среднем на 14% выше, чем у трезвенников.Под руководством профессора группа ученого провела исследование для журнала Neurology. По результатам исследования, пять порций алкоголя в день, употребляемые раз в месяц, увеличивают на 29% риск ишемического инсульта. Ишемический инсульт - нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций из-за затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу.Риск геморрагического инсульта же пять порций алкоголя, употребляемые раз в месяц, повышают на 76%. Геморрагический инсульт - острое кровоизлияние в оболочки мозга или в полость черепа.Пяти порциям алкоголя равняются пять рюмок водки или другого крепкого напитка, 2,5 литра пива или половина бутылки вина. Исследователи отметили, что при отказе от алкоголя риск инсульта существенно снижается.

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