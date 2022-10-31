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Ученые выяснили, какая доза алкоголя может спровоцировать инсульт
Ученые выяснили, какая доза алкоголя может спровоцировать инсульт
Употребление алкоголя повышает риск развития инсульта на 14%, пришел к выводу ирландский ученый. При этом определенная порция алкоголя способа увеличить риск геморрагического инсульта на 76%.
2022-10-31T22:14+0500
2022-10-31T22:14+0500
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алкоголь
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Инсульт - одна из главных причин смерти и инвалидности во всем мире, а употребление алкоголя значительно повышает его риск. По словам ирландского ученого, профессора университета Голуэй Мартина О'Доннела, вероятность инсульта у пьющих людей в среднем на 14% выше, чем у трезвенников.Под руководством профессора группа ученого провела исследование для журнала Neurology. По результатам исследования, пять порций алкоголя в день, употребляемые раз в месяц, увеличивают на 29% риск ишемического инсульта. Ишемический инсульт - нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций из-за затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу.Риск геморрагического инсульта же пять порций алкоголя, употребляемые раз в месяц, повышают на 76%. Геморрагический инсульт - острое кровоизлияние в оболочки мозга или в полость черепа.Пяти порциям алкоголя равняются пять рюмок водки или другого крепкого напитка, 2,5 литра пива или половина бутылки вина. Исследователи отметили, что при отказе от алкоголя риск инсульта существенно снижается.
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почему бывает инсульт причины влияние алкоголь на организм что такое геморрагический ишемический
почему бывает инсульт причины влияние алкоголь на организм что такое геморрагический ишемический

Ученые выяснили, какая доза алкоголя может спровоцировать инсульт

22:14 31.10.2022
© FOTO Pexels / Andrew PatrickЗлоупотребление алкогольными напитками
Злоупотребление алкогольными напитками - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2022
© FOTO Pexels / Andrew Patrick
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Употребление алкоголя повышает риск развития инсульта на 14%, пришел к выводу ирландский ученый. При этом определенная порция алкоголя способа увеличить риск геморрагического инсульта на 76%.
Инсульт - одна из главных причин смерти и инвалидности во всем мире, а употребление алкоголя значительно повышает его риск. По словам ирландского ученого, профессора университета Голуэй Мартина О'Доннела, вероятность инсульта у пьющих людей в среднем на 14% выше, чем у трезвенников.
Под руководством профессора группа ученого провела исследование для журнала Neurology. По результатам исследования, пять порций алкоголя в день, употребляемые раз в месяц, увеличивают на 29% риск ишемического инсульта. Ишемический инсульт - нарушение мозгового кровообращения с повреждением ткани мозга, нарушением его функций из-за затруднения или прекращения поступления крови к тому или иному отделу.
Риск геморрагического инсульта же пять порций алкоголя, употребляемые раз в месяц, повышают на 76%. Геморрагический инсульт - острое кровоизлияние в оболочки мозга или в полость черепа.
Пяти порциям алкоголя равняются пять рюмок водки или другого крепкого напитка, 2,5 литра пива или половина бутылки вина. Исследователи отметили, что при отказе от алкоголя риск инсульта существенно снижается.
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