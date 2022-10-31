https://uz.sputniknews.ru/20221031/uzbekistan-primet-uchastie-v-sammite-glav-pravitelstv-stran-shos-v-noyabre-29617885.html
Узбекистан примет участие в саммите глав правительств стран ШОС в ноябре
Узбекистан примет участие в саммите глав правительств стран ШОС в ноябре
На мероприятии обсудят реализацию итогов Самаркандского саммита, сообщили в МИД Китая.
2022-10-31T15:21+0500
2022-10-31T15:21+0500
2022-10-31T15:21+0500
политика
шос
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 1 ноября. Мероприятие анонсировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге ведомства.По словам дипломата, саммит пройдет в формате видеоконференции. На нем главы правительств стран ШОС обсудят итоги сентябрьского саммита организации в Самарканде, а также дальнейшие варианты продвижения сотрудничества в областях безопасности и экономики. Кроме этого, стороны обменяются идеями по расширению взаимовыгодного сотрудничества стран ШОС.Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. В заседании приняли участие главы 13 государств. Итоговым документом Совета глав государств стала Самаркандская декларация ШОС. В целом по итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В их числе - документ о начале процедуры приема Беларуси в члены организации, меморандум об обязательствах Ирана в ШОС.Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.
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MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан шос саммит глав правительств 1 ноября что обсудят темы
узбекистан шос саммит глав правительств 1 ноября что обсудят темы
Узбекистан примет участие в саммите глав правительств стран ШОС в ноябре
На мероприятии обсудят реализацию итогов Самаркандского саммита, сообщили в МИД Китая.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. Саммит глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоится 1 ноября. Мероприятие анонсировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге ведомства.
По словам дипломата, саммит пройдет в формате видеоконференции. На нем главы правительств стран ШОС обсудят итоги сентябрьского саммита организации в Самарканде, а также дальнейшие варианты продвижения сотрудничества в областях безопасности и экономики. Кроме этого, стороны обменяются идеями по расширению взаимовыгодного сотрудничества стран ШОС.
Напомним, саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошел в Самарканде 15-16 сентября. В заседании приняли участие главы 13 государств. Итоговым документом Совета глав государств стала Самаркандская декларация ШОС. В целом по итогам встречи глав государств было подписано 44 документа. В их числе - документ о начале процедуры приема Беларуси в члены организации, меморандум об обязательствах Ирана в ШОС.
Шанхайская организация сотрудничества была создана в 2001 году. В данное время ее членами являются Узбекистан, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Китай, Индия и Пакистан. Свыше десяти стран подали заявки на участие в работе организации в том или ином статусе.
ШОС является самое крупной региональной организацией в мире и одним из наиболее мощных объединений по своему политическому, экономическому и научно-интеллектуальному потенциалу. На страны организации приходится порядка четверти мирового ВВП и половина населения планеты.