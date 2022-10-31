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Военный автомобиль в колонне военной техники РФ на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Специальная военная операция России в Донбассе
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20221031/v-lnr-i-xarkovskoy-oblasti-unichtojeno-pochti-300-slujaschix-vsu-29619561.html
В ЛНР и Харьковской области уничтожено почти 300 служащих ВСУ
В ЛНР и Харьковской области уничтожено почти 300 служащих ВСУ
Также штурмовые подразделения российских войск нанесли поражение ВСУ на Донецком направлении.
2022-10-31T16:34+0500
2022-10-31T16:34+0500
специальная военная операция россии в донбассе
россия
украина
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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 служащих ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.Кроме этого, российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 служащих ВСУ, отметили в Минобороны.Напомним: Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента России, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия украина спецоперация война что происходит последние новости лнр днр донецк харьков одесса

В ЛНР и Харьковской области уничтожено почти 300 служащих ВСУ

16:34 31.10.2022
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" в Калининградской области
Российско-белорусские учения Запад-2017 в Калининградской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Также штурмовые подразделения российских войск нанесли поражение ВСУ на Донецком направлении.
ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 служащих ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.
Кроме этого, российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 служащих ВСУ, отметили в Минобороны.
Напомним: Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента России, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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