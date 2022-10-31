https://uz.sputniknews.ru/20221031/v-lnr-i-xarkovskoy-oblasti-unichtojeno-pochti-300-slujaschix-vsu-29619561.html

В ЛНР и Харьковской области уничтожено почти 300 служащих ВСУ

В ЛНР и Харьковской области уничтожено почти 300 служащих ВСУ

Также штурмовые подразделения российских войск нанесли поражение ВСУ на Донецком направлении.

2022-10-31T16:34+0500

2022-10-31T16:34+0500

2022-10-31T16:34+0500

специальная военная операция россии в донбассе

россия

украина

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ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В ЛНР и Харьковской области российские войска за сутки уничтожили почти 300 служащих ВСУ и иностранных наемников, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении подразделения российских войск нанесли поражение двум ротным тактическим группам ВСУ, а также двум формированиям иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка Луганской Народной Республики. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и два автомобиля", - сказали в ведомстве.Кроме этого, российские военные активными действиями на Донецком направлении уничтожили более 60 служащих ВСУ, отметили в Минобороны.Напомним: Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента России, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

россия

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