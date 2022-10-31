https://uz.sputniknews.ru/20221031/v-seti-poyavilos-video-momenta-obrusheniya-mosta-v-indii-29609231.html

В Сети появилось видео момента обрушения моста в Индии

В Сети появилось видео момента обрушения моста в Индии

В результате крушения моста погиб 141 человек. Спасательная операция продолжается до сих пор. 31.10.2022, Sputnik Узбекистан

2022-10-31T12:33+0500

2022-10-31T12:33+0500

2022-10-31T13:34+0500

происшествия

индия

мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/0a/1f/29609325_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8df8b952e92371cb39ca877b38b994ea.jpg

ТАШКЕНТ, 31 окт – Sputnik. В индийских СМИ распространяется видео, на котором запечатлен момент обрушения моста 30 октября в штате Гуджарат на западе Индии. Жертвами трагедии стал 141 человек. При этом число погибших может вырасти – на мосту находились свыше 500 человек. Многие пострадавшие числятся пропавшими без вести.На кадрах видно, что люди стояли на подвесном мосту и раскачивали его. В этот момент крепления с одной стороны моста оторвались от пилонов, и люди упали в реку Маччху.Удалось спасти 177 человек, однако 19 находятся в тяжелом состоянии.Мост был построен более 140 лет назад и находился на реконструкции последние два года. Его открыли всего четыре дня назад. Как утверждает портал Hindu, мост открыли без сертификата пригодности.На данный момент спасательная операция продолжается – на месте работают группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, служащие армии, военно-морского флота и военно-воздушных сил Индии.

индия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

индия, мост